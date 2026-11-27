Sabato 28 novembre le strade di Marsala diventano teatro di una protesta civile contro la violenza sulle donne. L’iniziativa intitolata “Brucia il silenzio, fai rumore”, promossa dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, chiude gli appuntamenti organizzati in provincia di Trapani per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è fissato alle ore 10.00 in Piazza della Vittoria, meglio conosciuta come Porta Nuova, dove prenderà forma il raduno cittadino. Alle 10.30 il corteo attraverserà via XI Maggio per raggiungere Piazza della Repubblica, la storica Piazza Loggia. Qui i partecipanti si stringeranno in cerchio per un minuto di raccoglimento e per ascoltare la lettura di una poesia dedicata alle vittime. Subito dopo spazio alla coreografia collettiva sulle note di “Bruci la Città” di Irene Grandi, diretta dall’insegnante Monica Genna della Creative Dance Academy. A dare forza all’evento saranno i beneficiari dei progetti SAI Marsala e FAMI 24 Welcome insieme agli ospiti de La Comunità che Accoglie, affiancati dalle equipe multidisciplinari e dagli operatori della cooperativa.

La mobilitazione, realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala, unisce diverse realtà del terzo settore tra cui Libera, Il rumore delle Idee, Archè Onlus, Africa Solidale e Con te Donna. L’invito a scendere in piazza con un abito nero e un nastro rosso nasce da una necessità concreta: spezzare l’indifferenza di fronte agli 83 femminicidi registrati in Italia dall’inizio dell’anno (2026). “Badia Grande, come ogni anno, ha voluto dare un proprio contributo nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”, dichiara Greta Margagliotti, Vice Presidente della Cooperativa Sociale. “Occorre rompere il silenzio quotidiano con azioni collettive e concrete. La nostra Cooperativa lo fa costantemente in ognuna delle strutture che gestisce.” La manifestazione si chiude così con un segnale corale che chiede responsabilità a tutta la comunità locale. P.S. portate un bel mazzo di chiavi con cui fare tanto rumore.