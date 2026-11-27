Una serata all’insegna del divertimento, delle dinamiche familiari e della riflessione. Sabato 28 novembre 2026, la compagnia teatrale culturale “Con Voi” porterà in scena al Teatro Impero di Marsala la commedia brillante in due atti “Ma tu dunni si a Natale”, scritta e diretta da Giuseppe Noto Castagnino.

Lo spettacolo è una rivisitazione dell’omonima commedia che la stessa associazione aveva proposto nel 2022 al Teatro Eliodoro Sollima, riscuotendo grande successo. In questa nuova versione, l’autore ha voluto attualizzare ulteriormente le tematiche già affrontate, mantenendo al centro le relazioni familiari e le difficoltà della vita quotidiana. La storia ruota attorno a tre fratelli che, alle prese con problemi economici, decidono di trascorrere le festività natalizie a casa dell’anziano padre pensionato. Quest’ultimo, a sua volta, ha invitato il proprio fratello che vive in America. La convivenza e l’incontro tra i diversi componenti della famiglia daranno vita a inevitabili diatribe, situazioni esilaranti e momenti di riflessione. Attraverso una comicità che si intreccia con situazioni familiari molto vicine alla realtà, il pubblico sarà accompagnato in una storia nella quale sarà facile riconoscersi, tra contrasti, incomprensioni e il desiderio di ritrovarsi almeno a Natale.

Sul palco saliranno Peppe Spada, Mirella Crimi, Cinzia Paladino, Emanuele Lo Cascio, Giuseppe Noto Castagnino, Aurora Bellincampi, Franco Maggio, Daniela Ciaramita, Loana Pellegrino, Santo D’Aguanno, Sandro Valenza, Enza Martinez, Lea Di Girolamo, Filippo Vinci, Sergio Oliva e Maria Giacalone. La direzione di scena è affidata ad Aurora Bellincampi e Vito Messina, l’aiuto regia a Michele Imperiale. La scenografia è curata da Aurora Bellincampi e Peppe Spada. Un appuntamento con il teatro dialettale e la comicità, per trascorrere una serata di spettacolo tra risate e spunti di riflessione.