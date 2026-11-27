Arriva al CineTeatro Don Bosco di Marsala “Il fuoco che ti porti dentro”, il film diretto da Edoardo De Angelis, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini e presentato in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. Con Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno, la pellicola racconta il rapporto intenso e tormentato tra Antonio e la madre Angela. Una storia familiare fatta di incomprensioni, ricordi, scontri e sentimenti mai sopiti, tra momenti di ironia e passaggi più drammatici. Il film sarà proiettato dal 26 novembre, con spettacoli alle 18.30 e alle 21.30. È possibile prenotare i posti online attraverso il sito della struttura.