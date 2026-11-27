Nuova protesta del giornalista di Telejato Pino Maniaci davanti alla distilleria di Partinico, considerata la più grande d’Europa, contro le emissioni e i cattivi odori che, secondo il giornalista, continuano a interessare il centro abitato. Maniaci è tornato a manifestare davanti all’impianto spogliandosi nuovamente, in segno di protesta per una vicenda che, a suo giudizio, continua a non trovare una soluzione. A raccontare il nuovo episodio è lo stesso Maniaci, che affida a parole cariche di rabbia e delusione il proprio sfogo: «Ancora una volta in mutande. Ancora una volta le parole non sono sufficienti, non sono capaci di descrivere la rabbia, lo sconcerto, la delusione». Nel mirino del giornalista ci sono le emissioni in atmosfera e il forte odore che, secondo la sua denuncia, avvolge la zona. La distilleria, situata in pieno centro abitato, rappresenta da anni un motivo di contestazione per chi chiede interventi a tutela della salute e dell’ambiente.

Le promesse sulla chiusura

A riaccendere la polemica sono anche le dichiarazioni del sindaco di Partinico, che aveva annunciato la definitiva chiusura della distilleria entro il 30 aprile 2026. Una scadenza che, secondo Maniaci, non avrebbe trovato riscontro nella realtà. A complicare ulteriormente il quadro sarebbe arrivata, inoltre, una comunicazione di Fratelli d’Italia relativa alla possibilità che la Regione Siciliana stanzi risorse per consentire alle cantine dell’Isola di conferire alla distilleria il mosto accumulato negli ultimi due o tre anni. Un’eventualità che il giornalista considera un ulteriore passo indietro rispetto alle aspettative di chi auspicava la fine delle attività dell’impianto.

La protesta di Maniaci

«Un fendente a viso scoperto che lascia sgomenti, che riporta le lancette dell’orologio a decenni orsono e lascia Pino Maniaci, ancora una volta, in mutande», scrive il giornalista, tornando a utilizzare la provocatoria immagine del denudarsi davanti alla distilleria. La protesta riporta così al centro dell’attenzione la questione ambientale di Partinico e il futuro dello stabilimento, tra le richieste dei cittadini, gli annunci istituzionali e le nuove prospettive di conferimento del mosto.