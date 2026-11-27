Un fine settimana all’insegna della musica, della cultura e della sensibilizzazione sociale in provincia di Trapani, con due appuntamenti in programma tra Marsala e Mazara del Vallo.

A Marsala il concerto dedicato a Puccini

Domenica 29 novembre, alle ore 18, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà il settimo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. In programma un concerto di musica da camera per soprano e pianoforte dal titolo “Canto d’anime… ritratto di un uomo”, interamente dedicato a Giacomo Puccini. Un viaggio musicale nella dimensione più intima del grande compositore, attraverso un repertorio pensato per raccontarne la sensibilità artistica e umana, in una serata all’insegna del fascino e dell’eleganza della musica lirica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 320 6905330 e 339 7361339.

A Mazara un incontro contro la violenza sulle donne

Oggi, sabato 28 novembre, alle ore 17, l’Auditorium Mario Caruso di Mazara del Vallo ospiterà l’incontro formativo “Il silenzio non protegge”, organizzato dal Rotary Club Mazara del Vallo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse realtà associative del territorio. L’iniziativa, accompagnata dal messaggio “Parla. Ascolta. Agisci”, punta a sensibilizzare la cittadinanza e a fornire strumenti pratici e teorici per affrontare situazioni di violenza e aggressione, promuovendo una cultura della prevenzione, della difesa e dell’aiuto concreto. A moderare l’incontro sarà Stefania Marascia. Interverranno Giorgia Sugamiele, laureata in Giurisprudenza, il maestro di Taekwondo Gabriele Angileri e la psicoterapeuta Ivana Calamia. Previsti anche i saluti e gli interventi di Antonella Marascia, Alessandro D’Annibale per la Croce Rossa Italiana, Giuseppe Angileri per il Rotary Club, Giosuè Ruggiano per il WWF, Rosario Giacalone per Emozioni Poetiche e Francesca Rizzo per l’Associazione Volontarie Ospedaliere (AVO). L’appuntamento è realizzato con la collaborazione della Scuola Taekwondo Angileri, della Croce Rossa Italiana, del WWF Italia e dell’AVO.