Cambio al comando della Guardia Costiera di Favignana. Si è svolta oggi, alla presenza del sindaco Giuseppe Pagoto e del comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Capitano di Vascello Maurizio Ricevuto, la cerimonia di avvicendamento tra il Primo Luogotenente Antonino Pavia e il Luogotenente Toni Casano. Dopo cinque anni alla guida del presidio delle Egadi, Pavia lascia l’incarico per assumere un nuovo ruolo presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Il suo mandato è stato caratterizzato da un’intensa attività, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di turisti e l’aumento del traffico marittimo richiedono un impegno costante. Insieme al personale dell’Ufficio, Pavia ha garantito numerosi interventi di soccorso e assistenza, occupandosi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino. Il nuovo comandante Toni Casano proviene dal 2° Nucleo della Guardia Costiera del Lago Maggiore. La Capitaneria di Porto di Trapani ha ringraziato Pavia per la professionalità e la dedizione dimostrate, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico, e ha dato il benvenuto a Casano.