Fine settimana ricco di appuntamenti sportivi per le squadre marsalesi e petrosilene, impegnate nei rispettivi campionati di calcio, pallavolo e pallamano. Per il calcio, domenica 29 novembre alle 14.30, il Marsala 1912 scenderà in campo al “Nino Lombardo Angotta” contro il Parmonval per la 12ª giornata del girone A di Eccellenza, cercando un riscatto in Campionato dopo le due sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime tre gare, con la fiducia ritrovata nell’andata della semifinale di Coppa Italia vinta in casa contro il Lascari-Cefalù per 3 a 0. Sempre domenica, alle 17, riflettori puntati sul Palazzetto dello Sport, dove il Marsala Volley ospiterà l’Olio Pantaleo Fasano nell’11ª giornata del campionato di Serie A2 Tigotà. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Doppio appuntamento, invece, per la Pallamano di Serie B Area 9. Sabato alle 17, la Puleo Il Giovinetto Petrosino ritroverà il pubblico di casa per affrontare il Team Handball Mascalucia. Alle 19, al Palasport di Marsala, sarà invece il turno dell’Autosicura Pallamano Marsala, che ospiterà il Teamnetwork Albatro Young.

