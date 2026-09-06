Cronoscalata Monte Erice: tragedia alla postazione 9

Un gravissimo incidente ha sconvolto questa mattina la 68ma Cronoscalata Monte Erice, alla postazione 9, dove due giovani spettatori, nati nel 2006 e nel 2008, hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un’auto in gara. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota Marco Nicoletti avrebbe perso il controllo del veicolo, una Peugeot 308 Tcr, andando a impattare contro una balla di fieno posta a bordo percorso. Stando alle prime informazioni degli astanti, l’auto, dopo l’urto, avrebbe colpito i due ragazzi di 18 e 20 anni, che stavano assistendo alla competizione da una zona laterale. La probabile causa, un guasto al mezzo. L’impatto è stato violentissimo: i giovani sono deceduti poco dopo, nonostante i soccorsi immediati.

Nella dinamica, risulterebbe coinvolto anche un commissario di gara, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono al momento gravi, e si attendono aggiornamenti ufficiali. Sul posto, le autorità stanno effettuando rilievi e verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La gara è stata immediatamente sospesa. Ieri invece, un’altra tragedia in una gara di Rally in Liguria, a Val D’Aveto. Si attendono ulteriori sviluppi delle indagini.