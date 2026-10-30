Tornado Petrosino, al via le domande per i contributi fino al 12 novembre

Il Comune di Petrosino ha pubblicato l’avviso per la ricognizione dei danni provocati dal tornado del 9 ottobre 2026 e per la richiesta delle prime misure di sostegno destinate a cittadini e attività economiche colpite dall’evento calamitoso. L’iniziativa fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza e consente ai soggetti interessati di segnalare i danni subiti, avviando la procedura per l’eventuale accesso ai contributi. La scadenza per presentare le domande è fissata al 12 novembre 2026. Sono previsti due moduli distinti: il B1, riservato ai cittadini che hanno subito danni, e il C1, destinato alle attività economiche e produttive danneggiate. Le richieste, debitamente compilate e firmate, possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati un documento d’identità valido, fotografie dei danni e la documentazione utile a quantificarli, come preventivi, fatture e ricevute. L’avviso completo e i moduli da scaricare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo https://comune.petrosino.tp.it/novita/avviso-pubblico-ricognizione-danni-tornado/. L’Amministrazione comunale invita i cittadini e le imprese interessate a rispettare la scadenza e a presentare la documentazione completa. La domanda non comporta automaticamente l’erogazione del contributo: l’eventuale riconoscimento sarà subordinato alla valutazione dei danni, alle disposizioni applicabili e alle risorse disponibili.