Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che richiama istituzioni, associazioni e società civile alla necessità di trasformare la sensibilizzazione in interventi concreti. Dalle politiche territoriali alla prevenzione, fino alla tutela delle vittime di violenza digitale, sono diversi gli appelli che arrivano anche dal territorio trapanese.

Le dichiarazioni del Presidente della Provincia

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, invita a evitare «la retorica e le dichiarazioni di prassi e di circostanza», sottolineando come questa ricorrenza racconti «storie di umanità negata» e sofferenze destinate a segnare intere vite. Per Quinci, le istituzioni hanno il diritto-dovere di intervenire attraverso nuove leggi, servizi, protezione sociale e politiche locali capaci di rispondere alle emergenze delle comunità. Un ruolo fondamentale spetta anche alla scuola, chiamata a costruire un cambiamento culturale partendo dalle nuove generazioni. «Per contrastare la violenza contro le donne servono buone leggi, servizi, protezione sociale, ascolto e comprensione», afferma, auspicando un’alleanza tra istituzioni e territorio.

Parola al PSI

Anche Avanti Marsala PSI richiama l’attenzione sulla necessità di un impegno che non si esaurisca nella ricorrenza. Il movimento ricorda la partecipazione, il 15 settembre 2023, alla marcia per Marisa a Salemi, in memoria di Marisa Leo, vittima di femminicidio, e il contributo alla nascita dell’associazione «Con te Donna», costituita a Marsala nel novembre dello stesso anno per offrire ascolto, orientamento e sostegno alle donne in difficoltà o vittime di violenza. «Cambiare cultura, educare al rispetto, costruire reti di sostegno reali e non lasciare mai sola chi chiede aiuto»: questa, secondo Avanti PSI, la responsabilità collettiva da assumere. «Contro la violenza maschile sulle donne serve presenza, ascolto e, soprattutto, azioni quotidiane».

L’appello dell’Ande

Sul fronte nazionale, l’ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) sollecita Governo e Parlamento a dare piena attuazione alla direttiva europea 2024/1385 sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alle nuove forme di aggressione attraverso gli strumenti digitali. I dati ISTAT 2025 riportati dall’associazione evidenziano che 6,4 milioni di donne, pari al 31,9%, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale dai 16 anni. Il 17,9% delle donne con partner riferisce inoltre di aver subito violenza psicologica.

I numeri che preoccupano

Preoccupano anche i numeri della violenza online: nel primo semestre 2026 la Polizia Postale ha registrato 117 attivazioni del Codice Rosso, di cui 54 per diffusione illecita di immagini intime, 36 per stalking e 5 per deepfake. ANDE chiede un calendario pubblico per il recepimento della direttiva europea, previsto entro il 14 giugno 2027, un punto di contatto nazionale per le segnalazioni di violenza digitale collegato al 1522 e alla rete dei centri antiviolenza, procedure rapide per rimuovere i contenuti illeciti e maggiori percorsi di educazione al consenso, alla parità e all’utilizzo responsabile delle tecnologie.

Rispetto delle donne e multiculturalità

A Vita la manifestazione “Continuiamo a fare rumore”, promossa dal SAI Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa ha coinvolto beneficiari delle strutture di Vita e Salemi, istituzioni, associazioni e studenti dell’Istituto Francesco Vivona, che hanno letto un brano dedicato a Giulia Cecchettin. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale di Vita, Diego Genua, la coordinatrice del Progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello, e la referente dei centri di accoglienza di Vita e Salemi, Valentina Villabuona. Per l’occasione la sede di via Valle del Belice è stata illuminata di rosso, mentre uno striscione riportante il numero antiviolenza e antistalking 1522, accompagnato da messaggi in diverse lingue, ha ribadito l’importanza di rendere accessibili gli strumenti di aiuto a tutte le donne, senza barriere linguistiche e culturali. La manifestazione si è conclusa con un gesto collettivo: tutti i partecipanti hanno agitato le proprie chiavi per produrre un rumore simbolico, in memoria delle vittime e in solidarietà con chi subisce violenza. Un’iniziativa che ha voluto sottolineare come la prevenzione e il contrasto agli abusi richiedano una responsabilità condivisa e un impegno quotidiano.