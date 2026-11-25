La mozione di sfiducia al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, divide anche le opposizioni. Giuseppe Guaiana e Santo Vassallo, consiglieri comunali del movimento civico Amo Trapani, hanno annunciato che si asterranno dal voto, prendendo le distanze sia dall’iniziativa di sfiducia sia dall’amministrazione comunale. La loro scelta, spiegano, nasce dalla necessità di fare prima chiarezza su alcune vicende che riguardano il funzionamento delle commissioni consiliari, in particolare la prima e la settima. I due consiglieri chiedono approfondimenti sui verbali del 31 dicembre 2025 e del 2 gennaio 2026, che risulterebbero identici nei contenuti, negli orari, nei presenti e nel dibattito riportato.

Al centro delle loro osservazioni anche l’attività della VII Commissione, presieduta dal consigliere Miceli. Guaiana e Vassallo richiamano il parere del Segretario generale e gli interrogativi sulle circa 400 sedute che sarebbero state svolte, chiedendo di verificare quali attività siano state effettivamente realizzate e se siano state rispettate le regole. Sollevano inoltre la questione dei gettoni di presenza e delle dimissioni di alcuni consiglieri di maggioranza dalle commissioni.

Quanto alla mozione contro Tranchida, i due esponenti di Amo Trapani contestano quella che considerano una strategia politica poco convincente, soprattutto alla luce dei numeri necessari per approvarla. Anche la convocazione di alcune commissioni per il 26 novembre, il giorno successivo al voto sulla sfiducia, viene indicata come un elemento sul quale chiedono spiegazioni. «Il sospetto è che non si stiano costruendo le condizioni per una svolta, ma i presupposti per attribuire ad altri un esito già scritto. Noi non saremo l’alibi di nessuno», affermano. L’astensione, precisano, non costituisce un sostegno all’amministrazione Tranchida, dalla quale dichiarano di rimanere politicamente distanti. «Fare opposizione non significa paralizzare la città o vivere di proclami, ma stare in aula, leggere le carte e costruire una proposta credibile per Trapani», concludono, richiamando la necessità di trasparenza e correttezza nell’attività degli organismi consiliari.