Una marcia per rompere il silenzio, contrastare l’indifferenza e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà. Ieri, martedì 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, diretto da Maria Luisa Simanella, ha organizzato la Marcia del “Rumore”, un’iniziativa di sensibilizzazione che ha coinvolto studenti, associazioni e istituzioni del territorio, in primis il sindaco Giacomo Anastasi. Non sono mancati momenti di riflessione che hanno coinvolto, tra gli altri, anche la rappresentante del movimento civico “Radici e Futuro”, l’avvocata Giovannella Licari. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Rotary, il Comitato per le Pari Opportunità di Marsala e l’associazione Co.Tu.Le.Vi., con il patrocinio del Comune di Petrosino e la partecipazione delle associazioni locali, delle Forze dell’Ordine e dell’I.I.S.S. “Ruggiero D’Altavilla”.

Alla manifestazione hanno preso parte tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado e le quinte della Scuola Primaria, protagoniste di un percorso collettivo per affermare i valori della parità, del rispetto e della libertà. Ad accompagnare i partecipanti le note e l’energia della Banda d’Istituto. Il corteo si è concluso al Parco della Pace, dove rappresentanti delle associazioni, autorità e ospiti hanno preso parte a un momento di riflessione e confronto sulla violenza di genere e sull’importanza dell’educazione alla non violenza. Particolarmente significative le performance degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, che attraverso dialoghi, poesie, parole, gesti e slogan hanno espresso il desiderio di una società più giusta, inclusiva e libera da ogni forma di sopraffazione. La Marcia del “Rumore” ha voluto andare oltre il valore simbolico della ricorrenza, trasformandosi in un invito a non restare in silenzio e a contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. Un messaggio che parte proprio dalla scuola, chiamata a promuovere consapevolezza e rispetto tra le nuove generazioni: perché il cambiamento nasce dall’educazione e dall’impegno quotidiano.