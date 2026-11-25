La società Mazara Calcio compie 80 anni, nacque nel lontano 1946 e in occasione della prossima gara casalinga di domenica 29 novembre, 12ª giornata del campionato di Promozione, Mazara-Valderice, la dirigenza canarina invita la tifoseria a recarsi allo stadio con bandiere, striscioni, sciarpe e simboli gialloblù per una ricorrenza piena di festa e allegria nel ricordo di un trascorso attraversato da tante generazioni che hanno vissuto momenti indelebili e storici. L’appuntamento è per le ore 14,30 di domenica allo Stadio “Nino Vaccara”, prima dell’inizio della partita, con la premiazione di varie delegazioni di giocatori, vecchie glorie, che hanno vinto campionati con la maglia gialloblù.