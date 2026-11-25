La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso per il pagamento delle compensazioni economiche destinate alle imprese di pesca e ai marittimi penalizzati dall’interruzione obbligatoria della pesca del gambero rosso. Una misura attesa dagli operatori del settore di Mazara del Vallo e annunciata da Paolo Torrente e Giampaolo Caruso, esponenti locali di Fratelli d’Italia, che rivendicano il risultato raggiunto. «Ogni promessa è debito! – affermano Torrente e Caruso –. È stato pubblicato l’avviso relativo al pagamento delle somme dovute per il mancato reddito derivante dall’interruzione obbligatoria della pesca dei gamberi di profondità. Un impegno assunto dal nostro presidente Galvagno che, grazie all’operato della Giunta e dell’Assemblea regionale, oggi diventa realtà».

Qui il decreto: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/decreto-n-662-24112026

I due esponenti di FdI sottolineano il lavoro portato avanti insieme agli operatori del comparto, alle istituzioni e a Federpesca, rappresentata da Santino Adamo, ringraziato per il contributo alla battaglia. «Il nostro lavoro ha portato i frutti sperati. Un lavoro certosino e sinergico che testimonia come i fatti prevalgano sulle parole», aggiungono. Gli indennizzi riguardano esclusivamente i periodi di fermo obbligatorio aggiuntivo compresi tra il 6 settembre e il 5 ottobre 2026 e tra il 13 novembre e il 31 dicembre 2026. Per accedere al beneficio, le imbarcazioni devono essere regolarmente autorizzate, risultare in armamento prima dell’inizio dei periodi di fermo e aver maturato almeno 120 giorni di attività di pesca o armamento negli ultimi due anni. Saranno riconosciute soltanto le giornate di effettiva interruzione, dopo il completamento delle operazioni di sbarco e delle comunicazioni all’Autorità marittima.

La domanda dovrà essere presentata dall’armatore tramite Pec alla Regione Siciliana, corredata dalla documentazione richiesta, entro le 23.59 del 4 dicembre 2026. La compensazione è destinata sia all’impresa armatrice sia ai marittimi che hanno mantenuto il rapporto di lavoro durante il periodo di fermo. «L’invito che rivolgiamo ad armatori e marittimi è quello di attivarsi subito per ottenere dalla Capitaneria le attestazioni necessarie e predisporre la documentazione, evitando così il rischio di esclusione», concludono Torrente e Caruso.