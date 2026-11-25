Domenica 29 novembre, a partire dalle ore 10.55, le telecamere di RaiUno si collegheranno nuovamente con un luogo di fede particolarmente significativo per la Diocesi di Trapani e trasmetteranno in diretta la Santa Messa dal Santuario di Maria Santissima di Custonaci. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. La ripresa televisiva sarà affidata alla regia di Simone Chiappetta, con il commento liturgico di Orazio Coclite. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per gli ammalati offrendo ai fedeli collegati da tutta Italia e dall’estero la possibilità di unirsi nella preghiera da uno dei luoghi mariani più rappresentativi della Sicilia occidentale.