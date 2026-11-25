Il marsalese Michele Galfano denuncia le condizioni di attesa al Pronto Soccorso di Marsala, tra sovraffollamento, sedute inadeguate e servizi insufficienti per i familiari dei pazienti:

“Oggi lo vediamo vuoto, ma vi assicuro che ieri la situazione era completamente diversa: non c’era un posto libero, nemmeno una sedia disponibile. Siamo rimasti qui dalle 13:30 alle 21:30, per poi essere costretti a ritornare questa mattina. E oltre ai tempi di attesa, ci sono aspetti che non possono essere ignorati:

Sedie malridotte, scomode e alcune persino piegate.

Nessun punto di ricarica per i telefoni.

Nessuna attenzione sufficiente al comfort di chi è costretto ad aspettare per ore.

Può sembrare un dettaglio, ma pensiamo a un familiare che deve restare accanto al proprio caro, comunicare con gli altri componenti della famiglia e magari aggiornare chi è a casa sulle condizioni del paziente. Come dovrebbe fare se il telefono si scarica? Chi accompagna un paziente al Pronto Soccorso vive già una situazione di forte preoccupazione e stress. Non possiamo aggiungere anche queste difficoltà. E voglio sottolineare un altro aspetto: il personale sanitario, purtroppo poco numeroso, correva continuamente, cercando di gestire una situazione evidentemente impegnativa. La sanità non è fatta soltanto di prestazioni mediche, ma anche di dignità, accoglienza e attenzione alle persone. Bisogna prendersi cura non soltanto del paziente, ma anche dei familiari che gli stanno accanto. Non si può continuare a parlare di risparmio e tagli senza considerare le conseguenze concrete sui cittadini. La salute è un diritto. La dignità delle persone anche. Chiedo che si presti attenzione anche a questi aspetti, apparentemente piccoli, ma fondamentali per chi vive momenti difficili“.





