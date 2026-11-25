Il Comune di Marsala ha pubblicato un Avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte delle imprese che intendono partecipare a “Marsala d’Autunno 2026”, iniziativa promozionale in programma nei giorni 11 e 12 dicembre nel Complesso San Pietro e al Museo del Vino. L’iniziativa è dedicata alle produzioni agroalimentari del territorio – Marsala DOC, vini del territorio, olio extravergine, conserve, prodotti da forno, dolci – e alle filiere connesse a confezionamento, comunicazione e servizi digitali per la promozione. Il programma prevede un’area espositiva gestita dal Comune, incontri commerciali programmati fra le imprese partecipanti e operatori di mercato, attività di approfondimento sui prodotti e momenti aperti al pubblico. La partecipazione delle imprese è gratuita e non comporta oneri a loro carico.

Possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese con sede legale o unità locale operativa nel territorio del Comune di Marsala o nell’ambito territoriale della denominazione Marsala DOC. Le domande vanno trasmesse entro il prossimo 2 dicembre, secondo le modalità indicate nell’avviso, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-manifestazioni-di-interesse, dove è pure disponibile il modulo di adesione. L’iniziativa è cofinanziata dalla Regione Siciliana – con graduatoria approvata lo scorso 6 novembre – nell’ambito dell’Avviso «Sicilia che piace 2026 – Enti Locali”.