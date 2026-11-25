In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre, Carabinieri e Polizia di Stato rinnovano il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, con campagne di sensibilizzazione, attività nelle scuole e strumenti di tutela per le vittime. Il messaggio scelto dall’Arma dei Carabinieri per questa edizione è chiaro: «Non voltarsi dall’altra parte». Attraverso una campagna di comunicazione sui canali social, con video, locandine e testimonianze dei militari impegnati nel settore, l’Arma invita non soltanto le donne che subiscono violenza a trovare il coraggio di denunciare, ma anche chi assiste a situazioni sospette a non rimanere indifferente. Un livido, un controllo ossessivo, la gelosia patologica, le urla dietro una parete o la limitazione della libertà personale possono essere segnali da non sottovalutare. Le caserme sono aperte anche a chi desidera segnalare una situazione di preoccupazione, perché la violenza non può essere considerata una questione privata.

L’attività dei Carabinieri si concentra anche sui cosiddetti reati spia, come atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali. Nel 2025 i delitti perseguiti nell’ambito del Codice Rosso sono stati 62.361, rispetto ai 63.687 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 sono stati 44.120. Sul fronte repressivo, gli arresti sono passati dai 9.499 del 2024 agli 8.972 del 2025, mentre nei primi nove mesi del 2026 ne sono stati eseguiti 7.598. Tra gli strumenti di tutela figurano il progetto «Una stanza tutta per sé», realizzato con Soroptimist International d’Italia, che ha consentito di allestire oltre 200 spazi protetti nelle caserme per l’ascolto delle vittime, e «Mobile Angel», che mette a disposizione di alcune donne vittime di violenza uno smartwatch collegato alle centrali operative dell’Arma, capace di inviare richieste di aiuto e geolocalizzare l’utilizzatrice. Numerose caserme saranno inoltre illuminate di arancione nell’ambito della campagna internazionale «Orange the World».

Anche la Questura di Trapani ha promosso iniziative nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato «Questo non è amore», puntando in particolare sul coinvolgimento delle giovani generazioni. Al centro delle attività una mostra ispirata al progetto itinerante «Come eri vestita?», allestita presso l’Istituto di istruzione superiore «S. Calvino – G.B. Amico» di Trapani, alla presenza del prefetto Daniela Lupo e del questore Egidio Di Giannantonio. L’esposizione è stata realizzata con il contributo degli studenti degli indirizzi Moda e Servizi per lo spettacolo,