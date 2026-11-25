Solidarietà alle vittime delle aggressioni, variazioni di bilancio per oltre un milione di euro e due varianti urbanistiche approvate all’unanimità. La sindaca Patti interviene sul futuro della raccolta dei rifiuti, sulla TARI e sulla tutela dei lavoratori di Formula Ambiente.

Una lunga seduta del Consiglio comunale di Marsala, caratterizzata da importanti provvedimenti amministrativi e da un articolato confronto politico sulle principali criticità della città. Al centro dei lavori la sicurezza urbana, le recenti aggressioni, le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, l’urbanistica e il futuro del servizio di raccolta dei rifiuti.

Sicurezza, la solidarietà del Consiglio comunale e l’appello a denunciare

Ad aprire la seduta, con 20 consiglieri presenti su 24, è stato il presidente del Consiglio comunale, che ha espresso solidarietà al cittadino vittima di una recente aggressione, riferendo di essersi recato personalmente a fargli visita e a portargli la vicinanza dell’intera assemblea cittadina. «Non basterebbe un poliziotto per ogni cittadino di questa città se prima non viene ripristinata la cultura del rispetto», ha dichiarato il presidente, invitando quanti abbiano assistito all’accaduto a rivolgersi alle forze dell’ordine. Un appello alla responsabilità collettiva che ha anticipato uno dei temi centrali della seduta: la necessità di individuare risposte concrete agli episodi di violenza e degrado che stanno alimentando la preoccupazione dei marsalesi. Il consigliere Pugliese, intervenendo a nome del gruppo di Fratelli d’Italia, ha manifestato la volontà di associarsi alle considerazioni del presidente, mentre il consigliere Sturiano ha chiesto che fosse garantito uno spazio di confronto sulle problematiche cittadine, evitando che le comunicazioni si svolgessero davanti a un’aula ormai vuota.

Bilancio, variazioni per oltre un milione di euro

Su richiesta della consigliera Milazzo, il Consiglio ha anticipato la trattazione delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvando il prelievo del punto all’unanimità dei 22 consiglieri presenti. La manovra, illustrata dagli uffici finanziari, rappresenta un assestamento generale del bilancio comunale, con movimentazioni complessive superiori al milione di euro. Tra le principali maggiori entrate figurano circa 150 mila euro derivanti dall’imposta di soggiorno e circa 300 mila euro recuperati attraverso trasferimenti regionali relativi a progetti dei servizi sociali degli anni precedenti.

Sul fronte delle maggiori spese, particolare rilievo assumono:

377 mila euro per l’energia elettrica;

300 mila euro per gli arretrati contrattuali dei dipendenti comunali;

70 mila euro per il carburante dei mezzi comunali;

30 mila euro per integrare il capitolo dei debiti fuori bilancio;

40 mila euro complessivi per prestazioni e servizi legati al settore idrico.

Previsti anche finanziamenti per circa 90 mila euro destinati a migliorare l’accessibilità delle spiagge e del parco giochi del lungomare e ulteriori 130 mila euro per la manutenzione della palestra della scuola di Ranna. Nella variazione trovano spazio anche interventi per la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE e il progetto “Scuole sicure”, destinato alla Polizia municipale. Secondo quanto illustrato in aula, l’operazione mantiene gli equilibri generali del bilancio, sia per la spesa corrente sia per gli investimenti, come attestato dal parere dei revisori dei conti.

Urbanistica, via libera allo stabilimento Vinci Vino e ai nuovi campi da padel

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 19 presenti due importanti varianti urbanistiche riguardanti attività produttive e impianti sportivi. La prima interessa la società Vinci Vino Srl e prevede la realizzazione di una nuova zona di lavorazione nell’area di pertinenza dello stabilimento enologico esistente in via Trapani, nella contrada Santa Venera. Il presidente della commissione Urbanistica, Passalacqua, ha illustrato il percorso che ha portato all’approvazione della proposta, evidenziando alcune criticità progettuali iniziali relative alle superfici destinate a uso pubblico. Le commissioni Urbanistica e Attività produttive, attraverso un lavoro congiunto con gli uffici, hanno predisposto un emendamento tecnico finalizzato a garantire l’effettiva accessibilità delle aree pubbliche, la rimozione di un tratto di muro e una chiara delimitazione tra gli spazi privati e quelli destinati alla collettività. Approvati all’unanimità sia l’emendamento sia la proposta deliberativa. Via libera anche alla variante urbanistica per la realizzazione di una struttura sportiva in via Mazara, in contrada Cozzaro, comprendente tre campi da padel coperti, uno scoperto e i relativi servizi. Il presidente della commissione Attività produttive, Orlando, ha illustrato l’iter amministrativo, soffermandosi sulle prescrizioni riguardanti la viabilità, i canali di scolo e la pubblica illuminazione. Anche in questo caso il provvedimento ha ottenuto 19 voti favorevoli su 19 presenti.

Sicurezza urbana, videosorveglianza, droni e presidio civico

Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza, con il vicesindaco chiamato a illustrare le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale. Tra gli strumenti già utilizzati figurano il sistema di videosorveglianza, destinato a una prossima revisione, un drone operativo e dispositivi per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Il vice sindaco ha inoltre riferito delle interlocuzioni con la Prefettura, degli interventi effettuati nell’area di Porta Mazara e delle attività condotte dalla Polizia municipale in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Particolare attenzione è stata riservata anche alle conseguenze psicologiche delle aggressioni, con un riferimento alla necessità di garantire alle vittime percorsi di ascolto professionale e sostegno per il reinserimento nella vita sociale. In vista delle festività natalizie, l’amministrazione sta lavorando a un piano straordinario di vigilanza e a forme di collaborazione con le associazioni del territorio. Il vicesindaco ha precisato che il coinvolgimento degli enti del Terzo settore non riguarda l’attribuzione di compiti di pubblica sicurezza, ma la sperimentazione di un sistema di presidio civico e collaborazione con le istituzioni. Abrignani incalza l’amministrazione sulle promesse elettorali Sul fronte politico, il consigliere Abrignani ha richiamato gli impegni assunti dalla sindaca Patti durante la campagna elettorale, chiedendo tempi certi per la loro attuazione. In particolare, il consigliere ha sollecitato chiarimenti sulla predisposizione di un piano integrato di sicurezza urbana, sul potenziamento della Polizia municipale nelle ore notturne e sulla realizzazione di una sala operativa di videosorveglianza attiva 24 ore su 24. «Se non ora, quando?», ha chiesto Abrignani, sottolineando la necessità di trasformare gli impegni elettorali in interventi concreti. Il consigliere ha inoltre proposto di valutare un nuovo coinvolgimento dell’Esercito nel presidio del territorio e una maggiore comunicazione istituzionale sui risultati delle operazioni delle forze dell’ordine, affinché i cittadini possano percepire concretamente l’attività di contrasto agli illeciti.

Rifiuti, Sturiano chiede chiarezza sul nuovo bando della SRR

Nella parte conclusiva della trascrizione della seduta, il confronto si è spostato sulla gestione dei rifiuti e sulle prospettive del nuovo affidamento del servizio. Il consigliere Sturiano ha espresso preoccupazione per i tempi della nuova gara, ricordando che il precedente affidamento risulta scaduto da circa un anno. L’esponente ha chiesto di conoscere quali margini di intervento abbia ancora il Comune di Marsala nella definizione delle modalità di raccolta previste dal prossimo affidamento, evidenziando come le scelte adottate oggi siano destinate a condizionare la città per diversi anni, indipendentemente dalle amministrazioni che si succederanno. Sturiano ha inoltre richiamato il previsto incremento del Piano economico finanziario e la necessità di un confronto approfondito tra amministrazione e Consiglio comunale.

Patti: «Marsala non si può trattare come tutte le altre città»

A rispondere è stata direttamente la sindaca Patti, che ha confermato la propria rappresentanza del Comune all’interno della SRR, motivando la scelta con la rilevanza politica e amministrativa delle decisioni da assumere. La prima cittadina ha sottolineato la necessità di diversificare il servizio di raccolta dei rifiuti in funzione delle caratteristiche territoriali di Marsala. «Un sistema di raccolta che va bene magari per le contrade non va bene per il centro città», ha spiegato la sindaca, evidenziando come la particolare conformazione del territorio marsalese richieda soluzioni differenti rispetto agli altri comuni. Patti ha confermato che esistono ancora margini per avanzare suggerimenti e proposte, pur evidenziando le difficoltà legate alla mancata approvazione dei PEF da parte di quattro comuni appartenenti alla SRR. Una situazione che potrebbe incidere sui tempi della gara e sulla necessità di individuare eventuali soluzioni transitorie per garantire la continuità del servizio.

TARI e Formula Ambiente, la sindaca replica alle critiche

Non sono mancati momenti di tensione politica sulla questione dei lavoratori di Formula Ambiente e sull’aumento della TARI. La sindaca ha contestato alcune ricostruzioni diffuse attraverso comunicati stampa, ritenendole fonte di preoccupazione per i lavoratori e le loro famiglie. Patti ha riferito di avere incontrato direttamente i dipendenti, l’azienda e le organizzazioni sindacali, dichiarando di aver ricevuto rassicurazioni sulla tutela occupazionale. Quanto all’aumento della TARI, la prima cittadina ha sostenuto che l’incremento del Piano economico finanziario fino a 18 milioni di euro fosse già previsto nell’aprile del 2024, prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione. «Massima disponibilità anche ad abbassare la TARI, però non a colpi di slogan e all’ultimo minuto», ha dichiarato la sindaca, confermando l’apertura al confronto con le commissioni consiliari.

Panchine scomparse, annunciata una verifica

Tra le segnalazioni avanzate dal consigliere Sturiano anche la scomparsa di alcune panchine nei quartieri popolari, nell’area antistante il comando della Polizia municipale e nella piazzetta Sant’Antonino. La sindaca ha dichiarato che non risultano interventi di rimozione disposti dall’amministrazione, impegnandosi a effettuare le necessarie verifiche e a ripristinare gli arredi eventualmente mancanti.

Le sfide aperte per Marsala

Dalla seduta emerge un quadro amministrativo segnato da importanti decisioni economiche e urbanistiche, ma anche da questioni che richiedono risposte concrete e tempestive. La sicurezza urbana, la riqualificazione degli spazi pubblici, il costo della raccolta dei rifiuti e la qualità dei servizi rappresentano i principali terreni sui quali amministrazione e Consiglio comunale saranno chiamati a confrontarsi nei prossimi mesi. Resta centrale la necessità di trasformare gli impegni annunciati in provvedimenti verificabili, con tempi definiti e risultati tangibili per la cittadinanza.