Marsala, il Comune chiarisce gli adempimenti per gli spettacoli teatri: “Con Voi” resta

Dopo le criticità sollevate dall’associazione teatrale “Con Voi” di Marsala, l’Amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti della compagnia per chiarire gli adempimenti e i costi legati alla messa in scena degli spettacoli. Dal confronto è arrivata la decisione di confermare l’appuntamento del 28 novembre 2026:

“L’Associazione teatrale “Con voi” di Marsala, ci tiene a far presente che, in seguito al comunicato stampa del 7 ottobre 2026, l’Amministrazione comunale in particolar modo, la dottoressa Giovanna Basiricò dirigente del settore dei servizi e della cultura, Andrea Giacalone segretario generale e responsabile del S.U.A.P. e l’assessore allo sport turismo e spettacolo Laura Doro, hanno voluto un incontro con il direttivo dell’Associazione per capire nello specifico le problematiche reali quali fossero.

L’incontro si è tenuto nella mattinata dell’8 ottobre scorso. Presenti il direttore artistico della compagnia, Giuseppe Noto Castagnino e gli altri componenti Emanuele lo Cascio, Sergio Oliva e Michele Imperiale. La compagnia ha subito portato in luce i costi che avrebbe dovuto sostenere in funzione delle normative vigenti, in particolar modo: il Certificato fonometrico, gli adempimenti SUAP, il costo dell’affitto del teatro, il Piano di emergenza e sicurezza, il Piano sanitario, l’adeguamento delle scenografie alle normative antincendio, i vigili del fuoco, la Siae e la compilazione della domanda da parte di un tecnico per la richiesta al portale delle imprese.

Il segretario Generale ha chiarito in merito a tali adempienze che l’Amministrazione comunale di Marsala ci tiene a far sì che la cultura e le Associazioni senza scopo di lucro siano messe nelle migliori condizioni per poter portare in scena i loro spettacoli ed in particolar modo che alcune delle adempienze sopracitate non sono da ottemperare vista la normativa vigente. In particolar modo, il certificato fonometrico non è da presentare per quegli spettacoli dove si ha il solo parlato, che il costo della tassa per il Suap viene decurtata per questo tipo di Associazioni, che lo spettacolo patrocinato dal Comune dimezza i costi di affitto dello stesso e che l’adeguamento della scenografia alle normative non è di competenza comunale, ed inoltre la compilazione della domandina può essere fatta da un qualsiasi tecnico abilitato e non necessariamente da un ingegnere.

Alla luce di tutto ciò l’associazione “Con Voi” ha deciso di confermare la data dello spettacolo del 28 novembre 2026 a seguito di confronto con tutti i componenti della compagnia, ringraziando l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti per essere venuta incontro anche a livello di chiarimenti su determinati adempimenti, con le esigenze della compagnia”.