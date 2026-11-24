PALERMO (ITALPRESS) – Sarà l’ufficio di Presidenza della commissione Antimafia, riunito oggi, a decidere se acquisire le lettere scritte da Gianni de Gennaro prima di suicidarsi nella dependance della sua villa in Maremma. Tutto il materiale trovato sul luogo del decesso si trova nella esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, autorità giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative. Lo rende noto la stessa Procura.

L’ex capo della Polizia, indagato nell’inchiesta sul depistaggio nella strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, ha lasciato prima di spararsi un memoriale scritto di proprio pugno, due buste sigillate e due hard disk, che sono finiti al centro degli accertamenti degli investigatori. È attorno a questi elementi che si concentra l’inchiesta sulla sua morte.

Una delle buste sigillate è indirizzata al capo della Procura di Caltanissetta, Salvatore De Luca; una seconda busta sigillata reca la dicitura “a chi vorrà pubblicarla”, lasciando intendere la volontà di consegnare all’opinione pubblica la propria versione dei fatti. Tutti i manoscritti sono stati trasmessi a Roma per gli esami della Polizia scientifica e dei Carabinieri del Ris, che potrebbero disporre una perizia calligrafica. Solo al termine degli accertamenti le lettere private verranno consegnate alla famiglia, mentre la Procura nissena potrebbe chiedere ai colleghi grossetani quella destinata a De Luca.

– Foto uff stampa Carabinieri –

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