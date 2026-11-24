La Camera Penale aderisce all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 27 novembre. Al centro della protesta la proposta di modifica dell’articolo 24 della Costituzione: «Non esiste alcun vuoto di tutela per le vittime»

Anche la Camera Penale di Marsala aderisce all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 27 novembre 2026. La protesta è rivolta contro la proposta di riforma costituzionale, attualmente all’esame del Parlamento, che prevede l’inserimento nell’articolo 24 della Costituzione, subito dopo il riconoscimento dell’inviolabilità del diritto di difesa, della frase «La Repubblica tutela le vittime di reato». Secondo i penalisti, la modifica rischia di alterare gli equilibri del processo penale, creando una contrapposizione tra la tutela delle persone offese e le garanzie riconosciute agli imputati.

«Si tratta di una riforma tanto inutile quanto pericolosa – dichiara Francesca Frusteri, presidente della Camera Penale di Marsala –. Inutile perché non esiste alcun vuoto di tutela costituzionale da colmare; pericolosa perché rischia di determinare un progressivo arretramento delle garanzie riconosciute a chi è sottoposto a procedimento penale». La Costituzione, sottolinea la Camera Penale, già riconosce i diritti delle persone offese attraverso gli articoli 2 e 24. A preoccupare è soprattutto la collocazione della nuova previsione accanto al principio di inviolabilità del diritto di difesa, che potrebbe trasformare la tutela della vittima in un parametro per limitare le garanzie dell’imputato.

Frusteri richiama una distinzione fondamentale: «Nel momento della commissione del reato il soggetto debole è certamente la vittima; nel momento del processo, invece, il soggetto debole è l’imputato, chiamato a difendersi dinanzi all’enorme potere punitivo dello Stato». Da qui la necessità di preservare il diritto di difesa, evitando che la possibilità di contestare le accuse, mettere in discussione le prove, non rispondere o impugnare una condanna venga interpretata come un ostacolo alla tutela delle persone offese. I penalisti temono anche possibili conseguenze nella fase di esecuzione della pena, con ulteriori restrizioni nell’accesso alle misure alternative alla detenzione e un indebolimento della funzione rieducativa della pena. La Camera Penale ribadisce di non mettere in discussione la necessità di proteggere le vittime, ma chiede interventi concreti: indennizzi economici adeguati, assistenza psicologica e sociale, protezione, accesso alla giustizia e processi in tempi ragionevoli.

«La condanna di un innocente rappresenta una duplice ingiustizia: nei confronti di chi viene ingiustamente privato della propria libertà e nei confronti della vittima, alla quale viene consegnata una verità falsa, lasciando impunito il vero responsabile», conclude Frusteri. L’astensione, precisa la presidente, non è una battaglia corporativa, ma una mobilitazione a difesa dei principi costituzionali: «Tutelare le vittime senza sacrificare le garanzie dell’imputato non è soltanto possibile, ma è un dovere irrinunciabile di ogni Stato democratico di diritto».

(foto di archivio)