Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Strasatti, domenica scorsa l’Atletico Trapani è tornato al successo nel campionato di Terza Categoria, giunto alla quarta giornata. La formazione granata è riuscita a vincere in trasferta contro l’Athena Marsala (0-2) con una doppietta di Giorgio Gucciardi.

“Sono sicuramente molto felice per la prestazione – dice Gucciardi – soprattutto per aver contribuito alla vittoria della squadra con due gol. È una soddisfazione personale importante, ma ancora di più lo è aver portato a casa i tre punti e aver aiutato il gruppo a raggiungere questo risultato. Dal mio arrivo in questa nuova società mi sono trovato davvero bene. Ho trovato un ambiente positivo, un gruppo unito e persone che mi hanno accolto nel migliore dei modi, facendomi sentire subito parte della squadra. Sto lavorando tanto per dare il mio contributo e sono contento di come stanno andando le cose. Spero che questa sia soltanto una delle tante soddisfazioni che riusciremo a toglierci insieme nel corso della stagione”. Domenica prossima 29 novembre (ore 14.30), al Campo Sportivo “Roberto Sorrentino” terza gara interna e quinta di campionato contro la Galagtic Paolini Marsala,