Nella serata del 28 ottobre scorso, personale del Commissariato di Polizia di Castellammare del Golfo, a seguito di una complessa attività di indagine scaturita da alcune segnalazioni di residenti del centro cittadino, pervenute anche tramite l’applicazione della Polizia di stato denominata “YOUPOL”, eseguiva una delicata operazione di polizia finalizzata al contrasto del fenomeno dell’illecita detenzione e della cessione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope che interessava una locale piazza di spaccio, circostanza che aveva destato particolare allarme sociale tra i cittadini. A conclusione di tale attività di polizia giudiziaria, eseguita in ottemperanza a decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, gli operatori procedevano alla denuncia in stato di arresto di tre soggetti con precedenti di polizia specifici, colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per il medesimo titolo di reato, gli agenti di Polizia procedevano, altresì, alla denuncia in stato di libertà di un quarto soggetto. Ad esito delle perquisizioni personali e domiciliari svolte, in particolare, venivano rinvenute, occultate all’interno delle tasche del giubbotto smanicato indossato da uno dei citati soggetti, trovato all’interno di una delle abitazioni, tre dosi di cocaina (per un peso complessivo di 0,9 gr) e otto dosi di crack (per un peso complessivo di 1,88 gr), già confezionate e pronte per essere messe in commercio. In due delle tre abitazioni perquisite veniva rinvenuto, inoltre, materiale utile alla preparazione, alla pesatura ed al successivo confezionamento della sostanza stupefacente.

A seguito, poi, di un’ulteriore perquisizione domiciliare eseguita presso un altro immobile, venivano rinvenuti, adagiati sul tavolo della cucina, 9,47 grammi di cocaina, oltre a materiale utile alla preparazione, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente. Anche addosso ad uno dei soggetti sorpresi all’interno di quest’ultima abitazione, sottoposto a perquisizione personale, si rinveniva 1,00 gr. di hashish. Infine, all’esito di un’ulteriore perquisizione domiciliare effettuata presso una terza abitazione, venivano rinvenuti altri oggetti provenienti, verosimilmente, dalla perpetrazione di reati contro il patrimonio, motivo per cui venivano denunciati in stato di libertà gli usuari dell’immobile per il delitto di ricettazione.

A seguito della celebrazione dell’udienza innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani, venivano convalidati gli arresti di tutti e tre gli spacciatori e il G.I.P., valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto, disponeva a carico dei suddetti l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione evidenzia ancora una volta il costante e quotidiano impegno della Polizia di Stato nel presidio dei quartieri, per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare efficacemente le attività illecite che minacciano il tessuto sociale della città.