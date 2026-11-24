Sarà presentato a Marsala giovedì prossimo – 26 novembre – nell’hub turistico del Monumento ai Mille, il “Gran Tour della Biodiversità in West Sicily”. Finanziato dal Ministero del Turismo, è un viaggio alla scoperta di natura, storia e tradizioni della Sicilia occidentale, per un turismo sostenibile e autentico, con visitatori e cittadini invitati a scoprire e rispettare la biodiversità del territorio. Il progetto coinvolge 12 comuni trapanesi in un percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico, con diverse attività: escursioni, laboratori esperienziali, incontri con le comunità. Il “Gran Tour della Biodiversità in West Sicily” prevede anche un “passaporto” dedicato che accompagna i partecipanti alla scoperta dei territori del Gran Tour. Per ogni tappa visitata sarà possibile raccogliere un “visto” per poi essere insignito del titolo simbolico di “Ambasciatore della Biodiversità” in West Sicily, quale promotore dell’importanza di proteggere il nostro patrimonio naturalistico.

Prima tappa a Marsala

Marsala è la prima tappa del “Grand Tour” con l’iniziativa “La Magia dello Stagnone” che si sviluppa su tre giornate:

– 27 e 29 novembre, nella corte del Palazzo Municipale di via Garibaldi sarà realizzato il “Regno di Salinia”, una installazione artistica di sale marino, quello raccolto nelle saline del territorio;

– Sabato 28, nel Complesso San Pietro i laboratori per bambini, a cura della cooperativa Sirio e delle saline Genna. Un viaggio educativo per conoscere la produzione del sale e lavorare la pasta di sale;

– 28 e 29 novembre, “trekkincittà” e un trekking naturalistico nella Laguna dello Stagnone.

12 comuni che raccontano un unico territorio

Il Gran Tour coinvolge i territori di Marsala, Trapani, Erice, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana (Isole Egadi), Valderice, Paceco, Calatafimi Segesta, Buseto Palizzolo e Mazara del Vallo. Ogni tappa accenderà i riflettori sulle eccellenze locali: dalle saline e dalle lagune costiere alle isole, dai borghi storici ai paesaggi rurali, fino alle tradizioni marinare e agli antichi mestieri artigianali. «Con il Gran Tour della Biodiversità vogliamo offrire una chiave di lettura nuova della Sicilia occidentale, lontana dai flussi mordi e fuggi e profondamente legata all’identità dei luoghi», dichiara Cristina Mura Amm. Unico di Fiptes. «Fare rete tra dodici amministrazioni comunali, enti gestori e operatori locali significa costruire un modello di turismo esperienziale che tutela l’ambiente e crea valore reale per le comunità, anche fuori dall’alta stagione».

Il calendario per intero

Dopo l’avvio di Marsala, le iniziative itineranti si svilupperanno lungo quattro weekend consecutivi:

26–29 novembre 2026 (tappa inaugurale)

4–6 dicembre 2026

11–13 dicembre 2026

18–20 dicembre 2026

Il programma spazierà tra le saline di Marsala e Paceco, la lavorazione del corallo trapanese, i sentieri di Monte Erice e Monte Cofano, i mulini e le tradizioni rurali di Valderice, le esperienze marine alle Egadi e i percorsi enogastronomici della costa occidentale.

Info e partecipazione

La partecipazione agli eventi è gratuita su prenotazione obbligatoria. Il programma dettagliato delle singole tappe e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito www.grantourwestsicily.it/landing/programma-grantour-prenotazione/

e sui canali social ufficiali del progetto.

Qui il programma: