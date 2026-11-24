Erice si dota del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PUDM) e si prepara a riorganizzare i servizi lungo il proprio litorale. Con il decreto dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2079 del 4 novembre 2026 è arrivata l’approvazione definitiva dello strumento di pianificazione che disciplina l’utilizzo della costa. Erice è il terzo Comune siciliano, su 123 costieri, a completare l’iter, dopo Milazzo e Piraino. Il Piano riguarda circa 8,4 chilometri di litorale e punta a coniugare sviluppo turistico, nuove opportunità economiche e tutela ambientale. Soltanto il 10% circa della superficie complessiva sarà destinato alle concessioni turistiche, mentre la maggior parte della costa resterà liberamente accessibile a cittadini e visitatori.

Le novità

Tra le novità figurano 14 nuovi lotti da assegnare in concessione e due riassegnazioni. Nel dettaglio, sono previsti due stabilimenti balneari, alla Stele Virgiliana e a Crocefissello, nove aree attrezzate per la balneazione distribuite tra la Tonnara di San Cusumano e Pizzolungo, un’area per ormeggio e rimessaggio di natanti alla Tonnara di San Cusumano e tre punti di ristoro a Pizzolungo. Anche le concessioni già esistenti dovranno essere sottoposte in futuro a procedure a evidenza pubblica, comprese quelle per la ristorazione e il noleggio nell’area di San Giuliano. Le assegnazioni avverranno nel rispetto della direttiva Bolkestein, garantendo la partecipazione degli operatori economici.

Attenzione alla tutela ambientale

Una parte importante del PUDM riguarda la salvaguardia degli ecosistemi costieri e delle aree inserite nella Rete Natura 2000, tra cui i siti di interesse comunitario Monte San Giuliano e Fondali del Golfo di Custonaci. Particolare attenzione è riservata alla Calendula maritima, specie rara e protetta presente lungo la costa ericina. Il Piano prevede la rimodulazione di alcune aree in concessione, l’installazione di barriere protettive in legno e un programma triennale di monitoraggio ambientale.

Le gare sui lotti in primavera

Le procedure di gara per l’assegnazione dei lotti dovrebbero partire in primavera. «L’approvazione definitiva del PUDM rappresenta un risultato storico per Erice e un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità», afferma la sindaca Daniela Toscano, sottolineando l’obiettivo di coniugare sviluppo turistico, opportunità di lavoro e salvaguardia del patrimonio naturalistico, senza limitare la libera fruizione del mare. Per l’assessore all’Urbanistica Antonio Giuseppe Agliastro, il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per definire regole chiare e ampliare i servizi turistici attraverso strutture leggere e amovibili. «L’approvazione del Piano è un punto di partenza. In primavera contiamo di avviare le procedure di gara per trasformare questa programmazione in opportunità concrete per il territorio», conclude.