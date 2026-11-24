L’ATI di Trapani potrà indire la gara a doppio oggetto per individuare il socio operativo della futura società mista pubblico-privata che gestirà il Servizio Idrico Integrato in provincia. Non sarà necessario attendere la revoca della precedente delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024. A chiarirlo è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con una nota ufficiale del 23 novembre 2026, che consente all’Assemblea Territoriale Idrica di proseguire il percorso verso l’individuazione di un gestore unico.

Il Ministero ha precisato che la gestione transitoria precedentemente affidata a Invitalia non è mai stata effettivamente avviata, poiché non è stata stipulata la relativa convenzione e non è mai avvenuta la consegna delle reti e degli impianti. Venuta meno la fase commissariale regionale e completati gli atti di programmazione, l’ATI è dunque legittimata a procedere con l’affidamento ordinario del servizio. Un passaggio che arriva dopo l’approvazione, il 23 giugno 2026, dell’aggiornamento del Piano d’Ambito, del Piano Economico Finanziario e della scelta della società mista pubblico-privata, con selezione del socio operativo attraverso una gara a doppio oggetto. La procedura, già in fase avanzata, dovrà inoltre rispettare la sentenza 675/2026 del CGARS, che ha assegnato all’ATI 180 giorni per indire la gara.

Soddisfatto il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta: «Accogliamo con grande soddisfazione questo importante chiarimento del Ministero dell’Ambiente, che conferma la correttezza del percorso amministrativo intrapreso e, soprattutto, la piena legittimità dell’azione portata avanti dall’Assemblea dei sindaci». Gruppuso sottolinea il lavoro svolto negli ultimi tre anni per superare la fase di commissariamento regionale, restituire centralità all’Assemblea e individuare un modello gestionale in grado di garantire efficienza e sostenibilità economica. «Oggi il Ministero ci dice chiaramente che possiamo andare avanti, senza attendere ulteriori provvedimenti sulla precedente delibera del Consiglio dei Ministri. Il nostro obiettivo è dare finalmente alla provincia di Trapani un gestore unico, attraverso una società mista pubblico-privata, con un socio operativo selezionato mediante una procedura pubblica e trasparente». «Abbiamo superato una fase complessa. Adesso dobbiamo trasformare il lavoro fatto in risultati concreti per i cittadini, per i Comuni e per l’intero territorio trapanese», conclude Gruppuso, ribadendo la volontà dell’ATI di arrivare all’individuazione definitiva del gestore unico.