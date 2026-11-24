Dopo aver sollevato le criticità legate ai costi e agli adempimenti burocratici per l’utilizzo dei teatri comunali di Marsala, il Movimento Artistico Culturale (MAC) torna sulla vicenda e registra un’apertura da parte dell’amministrazione comunale. Al centro della questione ci sono le procedure per la concessione delle strutture, gli obblighi legati alla sicurezza e le spese che rischiano di gravare eccessivamente sulle associazioni e sugli operatori culturali. Il movimento annuncia la presentazione di una piattaforma di proposte e l’avvio di un dibattito pubblico sul futuro della cultura in città:

“Apprendiamo con piacere che il Comune ha avviato un lavoro volto a venire incontro alle esigenze delle associazioni e degli operatori culturali della città, in particolare sul tema della concessione dei teatri comunali. Intanto poiché ci è stato comunicato che quella che nel portale erroneamente viene indicata come “concessione del suolo pubblico” è in realtà una tassa sull’avvio dell’istruttoria presso il SUAP che, per le associazioni senza scopo di lucro, non è dovuta e non dovrà essere pagata. Inoltre ci è stata manifestata una attenzione alle altre problematiche già sollevate (prevenzione anticendio, piano di sicurezza, perizia fotometrica ecc.) per i quali, fermo il pieno rispetto di leggi e regolamenti, sono in fase di studio soluzioni destinate a sollevare, nei limiti del possibile, gli operatori da oneri burocratici e spese che rendono eccessivamente oneroso usufruire degli stessi teatri.

Il fine ultimo di tutti, comunque, è quello di mantenere bassi i prezzi dei biglietti e ciò a vantaggio, in primo luogo, del pubblico. Per questo nei prossimi giorni, sottoporremo all’amministrazione comunale ed ai dirigenti del comune, una piattaforma di proposte che il MAC ha elaborato perchè possa essere momento di riflessione per tutti coloro che sono chiamati a decidere sul futuro della cultura in questa città. Siamo fiduciosi che l’amministrazione comunale, in primo luogo, assieme ai tecnici e dirigenti del Comune, sapranno fare tesoro degli stimoli che abbiamo voluto lanciare senza alcun intento polemico ma solo per riavviare un meccanismo che da qualche anno sembra inceppato.

Nei prossimi giorni, assieme ad altre associazioni che operano nel campo della cultura e dell’arte in questa città, apriremo un dibattito pubblico volto ad avviare una discussione su questo e su tanti altri temi che riguardano il mondo della cultura a Marsala a, cui ci auguriamo, prenderanno parte attiva tutti i protagonisti (istituzioni ed operatori, associazioni e singoli artisti) per rilanciare una nuova primavera dell’arte a Marsala“.