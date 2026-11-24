Si chiude con 145 focolai individuati e segnalati la campagna antincendio boschivo 2026 di SOS Valderice OdV. Un bilancio che conferma il ruolo del sistema di monitoraggio “Occhio Virtuale”, attraverso il quale l’associazione ha contribuito alle attività di prevenzione e controllo degli incendi in provincia di Trapani. Il sistema di videosorveglianza conta oggi 23 telecamere, di cui tre termiche, e copre circa 1.200 chilometri quadrati di territorio, quasi il 50% dell’intera provincia. I focolai rilevati sono stati tempestivamente segnalati ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, favorendo il coordinamento e la rapidità degli interventi.

Per affrontare la stagione AIB, l’associazione ha messo in campo cinque pick-up antincendio, due autobotti, due droni professionali e una rete di telecomunicazioni estesa anche alle aree limitrofe. Sono 30 i volontari con formazione specifica antincendio boschivo e dieci quelli abilitati come piloti UAS. A disposizione anche un sistema di sensori per il rilevamento precoce degli incendi, l’elisuperficie di Valderice, base elicotteristica del Corpo Forestale Regionale, e quattro ambulanze con 25 soccorritori per l’assistenza sanitaria. Importante anche il contributo del pattugliamento aereo, realizzato in collaborazione con il Comune di Valderice. Nel corso della stagione sono state effettuate 75 ore di volo con i droni, concentrando l’attenzione soprattutto sulle zone boschive più esposte al rischio, tra cui la Pineta di San Barnaba e il Parco di Misericordia.

Un risultato significativo riguarda l’estensione delle superfici percorse dal fuoco: nelle aree monitorate, SOS Valderice ha riscontrato una riduzione delle zone bruciate e un minore coinvolgimento delle aree boschive, nonostante il numero dei focolai non abbia registrato un calo significativo. «Un dato incoraggiante, che conferma l’importanza del sistema Occhio Virtuale, all’avanguardia e unico nel suo genere e nella sua struttura», sottolinea l’associazione, ribadendo la necessità di continuare a investire nella prevenzione, nei controlli e nel rilevamento tempestivo. Il progetto guarda già al futuro. «Per il 2027 stiamo lavorando all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di videosorveglianza – annuncia il presidente Giovan Battista Donato –. Una tecnologia già in fase di test che consentirà di accelerare l’individuazione dei focolai, identificare rapidamente le coordinate geografiche e raccogliere dati sempre più precisi».

Nel bilancio di fine stagione, il presidente rivolge un ringraziamento particolare ai volontari, che da sette anni portano avanti il progetto tra sacrifici, impegno e risorse spesso limitate. Un lavoro che ha permesso di trasformare un’idea in un sistema tecnologico a servizio della collettività. Donato richiama però anche la necessità di un sostegno più strutturato: «Il volontariato, per quanto straordinario, non può sostenere da solo ogni responsabilità. Servono investimenti, risorse, professionalità e un sostegno istituzionale stabile per garantire continuità e ulteriore crescita. Occhio Virtuale non è soltanto un sistema di telecamere che osserva il territorio – conclude –. È tecnologia, collaborazione e soprattutto il lavoro di persone che hanno scelto di mettersi al servizio della collettività».