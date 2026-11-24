I carabinieri della Stazione di Petrosino, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa il 17 novembre scorso, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, dal GIP nei confronti di un 26enne di origini marocchine residente a Petrosino. Il giovane che è stato sottoposto all’obbligo di non allontanarsi dal Comune di Petrosino e di presentazione alla polizia giudiziaria nonché di permanere all’interno della propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00, dovrà rispondere dei reati di ricettazione e furto con l’aggravante di aver commesso il fatto mediante violenza sulle cose.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività investigativa avviata dalla Stazione Carabinieri di Petrosino e coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala, a seguito di una serie di furti in abitazione e in una Parrocchia avvenuti nel territorio di Petrosino tra il 10 e il 16 agosto 2026. L’ attività d’indagine espletata dai Carabinieri di Petrosino ha consentito di risalire all’identità dell’uomo attraverso una capillare attività informativa eseguita sul territorio e dalla minuziosa ricostruzione delle azioni mediante la disanima delle immagini di sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, permetteva di individuare l’uomo quale presunto responsabile di vari furti in abitazione e di un furto commesso ai danni di una Parrocchia.

Nel corso delle indagini il 26enne veniva in oltre deferito per ricettazione in quanto trovato in possesso di un macchinario agricolo risultato poi provento di furto in danno di un cittadino di Marsala e che veniva prontamente restituito all’avente diritto. Nel corso dei fatti criminosi risulterebbero essere stati asportati vari beni tra cui un monopattino, gioielli, monili in oro, banconote e una bicicletta. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.