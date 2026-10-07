La compagnia “Con Voi” rinuncia ai teatri di Marsala: “Troppa burocrazia e costi insostenibili”

L’associazione teatrale culturale “Con Voi” annuncia che quest’anno non porterà in scena a Marsala il consueto spettacolo dialettale, contestando i costi e gli adempimenti burocratici legati all’utilizzo dei teatri cittadini:

“L’Associazione teatrale culturale ‘CON VOI’ comunica ai propri spettatori abituali, nonché alla comunità marsalese, che quest’anno non metterà in scena a Marsala, né al Teatro Impero né al Teatro Sollima, alcun spettacolo dialettale come da nostra consuetudine. Tale decisione è stata presa dal direttivo in seguito alla crescente burocrazia che si è generata negli ultimi anni dietro alla richiesta dei teatri in città. Tale burocrazia, per la quale era stato promesso a tutte le associazioni uno snellimento, genera altresì un enorme ed ingiustificato esborso economico che le compagnie di tipo amatoriale non possono permettersi. Detto ciò la compagnia ritiene doveroso sottolineare che gli spettacoli teatrali, soprattutto quelli di natura dialettale, rappresentano un substrato culturale che dovrebbe essere di accesso a qualsiasi categoria di pubblico, dai benestanti ai non benestanti, quindi non ritiene opportuno dover chiedere 15 euro di biglietto a persona per poter coprire le spese burocratiche. “CON VOI” comunica altresì che lo spettacolo teatrale che ogni anno porta in scena, sarà spostato a Mazara del Vallo e sarà nostra premura a breve dare dettagli su data e location dell’evento”.