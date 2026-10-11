Tromba d’aria nel marsalese, gli scout AGESCI: “Pronti a collaborare”

I Responsabili e l’Assistente Ecclesiastico della Zona dei Fenici AGESCI, Mariolina Leggio, Paolo Sanfilippo e don Emanuel Mancuso, hanno scritto una lettera di vicinanza alla comunità di Marsala dopo la violenta tromba d’aria che venerdì 9 ottobre ha colpito la città, causando feriti e ingenti danni:

“A nome del Comitato della Zona dei Fenici dell’AGESCI, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla comunità di Marsala, duramente colpita dalla tromba d’aria di venerdì 9 ottobre, all’Amministrazione comunale e alla Sindaca Andreana Patti. Il nostro pensiero va alle persone rimaste ferite, alle famiglie che hanno visto danneggiate o distrutte le proprie case; ai bambini, ai docenti e al personale della scuola colpita; a quanti stanno affrontando ore di incertezza, dolore e fatica; ai Vigili del fuoco, ai sanitari, alla Protezione civile e a tutti coloro che sono intervenuti con prontezza e competenza. In questo momento di grande difficoltà, la Zona dei Fenici si mette a disposizione dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza per tutto ciò che sarà nelle sue possibilità, nello spirito di servizio che, da sempre, caratterizza il nostro agire educativo e il nostro essere parte attiva delle comunità e dei territori in cui operiamo. Saremo lieti di offrire la nostra collaborazione nelle forme e nei tempi che l’Amministrazione riterrà più utili, in raccordo con le strutture preposte alla gestione dell’emergenza”.