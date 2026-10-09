Tromba d’aria a Marsala e Petrosino, Patti: “Un disastro”. Anastasi: “Limitate gli spostamenti”

La tromba d’aria che si è abbattuta tra Marsala e Petrosino, provocando anche danni a Mazara del Vallo, è stata di portata alquanto devastante. La Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili urbani e le Pubbliche Amministrazioni stanno contando tutti i disservizi, i feriti e i danni provocati dal tornado che si è abbattuto sulla scuola “Alcide De Gasperi” di Terranove, sulle private abitazioni, sulle auto. Dall’Asp di Trapani arriva il bollettino dei feriti: “Un politraumatizzato 70enne, giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Mazara del Vallo in codice rosso, con fratture multiple in più distretti corporei, vigile e cosciente, è stato stabilizzato in sala operatoria. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. É stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti.

Si ringrazia la macchina dei soccorsi e dell’emergenza, dai Vigili del fuoco, al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala”. Le scene sono da ‘fine del mondo’. Tra le vigne ci sono pezzi di vetture, guard rail, cancelli. Un abitante della zona ci ha detto: “Cerco il mio cancello, la tromba d’aria se l’è portato via”.

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Le parole della sindaca Andreana Patti

A fornire un primo quadro della situazione è stata la sindaca di Marsala, Andreana Patti, intervenuta mentre erano ancora in corso i sopralluoghi nelle zone colpite. “Abbiamo avuto un disastro“, ha dichiarato la prima cittadina, descrivendo una situazione particolarmente grave nella zona attraversata dalla tromba d’aria, arrivata dal mare e risalita attraverso le contrade meridionali. I danni più preoccupanti riguardano l’istituto Alcide De Gasperi, dove la forza del vento ha provocato il danneggiamento delle coperture e di alcune parti dell’edificio. La sindaca ha descritto la scuola come completamente scoperchiata, con danni al tetto e alle pareti. L’evacuazione è stata effettuata con il contributo del personale scolastico e dei soccorritori. Gli insegnanti hanno controllato le aule e verificato gli elenchi degli alunni per accertarsi che nessuno fosse rimasto all’interno. Nel corso del collegamento la sindaca ha fornito dati non uniformi sul numero degli studenti presenti, parlando inizialmente di 194 bambini e successivamente di 294 alunni, tutti controllati più volte. Il numero definitivo degli evacuati richiede pertanto una conferma. “Non ci sono né denunce di bambini dispersi”, ha precisato Patti, riferendo l’esito delle verifiche effettuate con la direzione scolastica e le forze dell’ordine. Nel corso del suo intervento, la sindaca ha riferito anche di due persone che si trovavano a bordo di un’automobile scaraventata dalla violenza del vento sotto un ponte. Secondo le prime informazioni in suo possesso, i due occupanti sarebbero stati classificati in codice rosso. Il successivo comunicato dell’ASP, tuttavia, riferisce di cinque adulti giunti al pronto soccorso con ferite da taglio ed escoriazioni, senza segnalare pazienti in condizioni critiche. Non è stato ancora chiarito se le due persone indicate dalla sindaca rientrino nel bilancio sanitario diffuso dall’azienda o siano state assistite altrove.

Disservizi, danni, strade chiuse

Un altro elemento importante riguarda le segnalazioni di persone disperse circolate nelle prime ore dell’emergenza. La sindaca ha spiegato che, sulla base delle informazioni ricevute dal commissariato e dei controlli effettuati, non risultano persone disperse. Per quanto riguarda la scuola, gli alunni sono stati verificati più volte attraverso gli elenchi e il controllo delle aule. Proseguono comunque gli accertamenti nelle abitazioni e nelle altre strutture danneggiate, con verifiche effettuate anche casa per casa. La tromba d’aria ha provocato danni diffusi nelle contrade meridionali di Marsala. La sindaca ha segnalato tetti scoperchiati, abitazioni diventate inaccessibili perché pericolanti, automobili spostate dalla forza del vento e cancelli metallici completamente divelti. Particolarmente critica anche la situazione della viabilità. La chiusura della Statale 115, nel tratto tra Petrosino e Marsala, ha inizialmente ostacolato il passaggio dei mezzi di soccorso. Vigili del fuoco, Protezione civile e personale Enel sono impegnati nella rimozione degli ostacoli, nella messa in sicurezza delle strade e nel ripristino delle condizioni necessarie per consentire gli interventi. Sono in corso sopralluoghi anche nelle strade secondarie e presso gli immobili maggiormente danneggiati. La sindaca ha inoltre riferito dell’attivazione delle procedure di sicurezza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio nelle zone colpite. Da segnalare all’Alcide De Gasperi, la prontezza del consigliere comunale Daniele Bertolino, medico e abitante della zona, che ha approntato una sorta di piccola area di emergenza per le prime cure sul posto, davanti la scuola, per chi ha riscontrato lievissime ferite.

Da Petrosino case, auto e Centro di Raccolta danneggiati

Il sindaco di Petrosino tramite i social, dopo aver informato di seri problemi sulla SP84 ha dichiarato: “Il territorio di Petrosino è stato colpito da una violenta tromba d’aria nella mattinata, registrando al momento qualche ferito e danni a cose e strutture. Si raccomanda alla cittadinanza di rimanere all’interno delle proprie abitazioni e di limitare gli spostamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare i canali istituzionali del Comune di Petrosino”.

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Allerta da Schifani e dalla Protezione Civile

“Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Quinci: “Attenzione a fake news”

In relazione agli eventi meteorologici che questa mattina hanno colpito in particolare il territorio di Marsala e Petrosino, il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, informa che stanno circolando attraverso chat private e social network falsi comunicati e messaggi a lui attribuiti, contenenti notizie non veritiere sul territorio mazarese: “Si invitano la cittadinanza e gli organi di informazione a non diffondere tali messaggi e a fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune, dell’Amministrazione comunale e ai rispettivi canali social istituzionali. La situazione a Mazara del Vallo è attualmente sotto controllo e costantemente monitorata dagli organi competenti. Ogni eventuale aggiornamento o indicazione alla popolazione saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali.Il sindaco rivolge infine un appello a tutti i cittadini affinché, soprattutto in momenti così delicati e drammatici, si eviti di alimentare la diffusione di notizie false che rischiano di generare paura, confusione e ulteriore disagio psicologico nella popolazione. La corretta informazione è una responsabilità di tutti”.

Il supporto scolastico

L’emergenza non riguarda soltanto i danni materiali. La sindaca di Marsala ha sottolineato le conseguenze psicologiche vissute dagli alunni e dagli insegnanti presenti durante il passaggio della tromba d’aria. L’ASP ha già attivato il supporto psicologico per le persone coinvolte. Per l’istituto Alcide De Gasperi sarà necessario individuare una sistemazione alternativa che consenta la ripresa delle lezioni in condizioni di sicurezza. La sindaca ha spiegato che il ritorno a scuola dovrà essere accompagnato anche da un percorso di sostegno per bambini e personale scolastico. Intanto proseguono i sopralluoghi e la ricognizione dei danni. Alle 12.30 è previsto un nuovo collegamento con la Prefettura nell’ambito del coordinamento dell’emergenza.