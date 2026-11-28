Il forte vento non ha fermato le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne a Custonaci. Il maltempo ha impedito lo svolgimento del corteo nel centro storico e il raduno davanti alla panchina rossa di Piazza Municipio, costringendo gli organizzatori a trasferire l’incontro nell’androne del Palazzo municipale. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo “Noi donne che…”, unitamente agli operatori volontari della biblioteca comunale di Custonaci e alla Cooperativa “Badia Grande”.

La manifestazione, condotta dalla professoressa Maria Giovanna Marchese, si è aperta con l’accensione simbolica di candele rosse alla presenza del sindaco Fabrizio Fonte, dell’assessore allo Sport Antonino Incammisa e dell’assessore ai Servizi Sociali Maria Zichichi. Durante il pomeriggio il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamento ai giovani ospiti del locale Centro di Accoglienza del SAI Marsala coordinato da Anna Maria Ruggirello, gestito dalla stessa Cooperativa Sociale Badia Grande. I ragazzi hanno infatti ridipinto di recente la panchina rossa della piazza, simbolo cittadino della lotta contro gli abusi di genere.

Uno dei passaggi più partecipati dell’iniziativa per la Giornata contro la violenza sulle donne ha riguardato la memoria delle 83 vittime di femminicidio registrate nell’ultimo anno. I presenti hanno fissato 83 fiocchi rossi su un lenzuolo bianco mentre venivano pronunciati i nomi e i cognomi di ciascuna donna. All’appuntamento hanno preso parte anche l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Fermi”, lo sportello antiviolenza della CO.TU.LE.VI. e le associazioni culturali “Liberi Ragazzi” e Circolo culturale “Luigi Pirandello”.

Alla cerimonia hanno partecipato attivamente i 23 migranti ospiti della struttura SAI di Custonaci. Si tratta di giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, provenienti da Tunisia, Egitto, Bangladesh, Gambia, Ciad, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali e Guinea. La loro presenza rappresenta l’esito di un percorso educativo condotto nelle ultime settimane dall’equipe multidisciplinare della Cooperativa Sociale Badia Grande, guidata dalla responsabile Vita Messina e composta dall’insegnante di italiano Anna Lisa Stabile, dall’operatrice legale Giusy Lo Gelfo, dal mediatore linguistico culturale Amin Md Bodrul e dall’operatrice all’accoglienza Angela Iraci, con l’obiettivo di promuovere il rispetto della figura femminile e il rifiuto di ogni forma di violenza fisica, verbale e psicologica.