Il sisma registrato alle 19:40 di sabato 28 novembre 2026, a una profondità di 9,7 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nella serata di oggi, sabato 28 novembre 2026, nella provincia di Trapani, nel territorio compreso tra Vita e Calatafimi Segesta.

L’evento sismico si è verificato alle ore 19:40, con epicentro localizzato a 4 chilometri a est del comune di Vita e a una profondità di 9,7 chilometri. La scossa, di lieve intensità, potrebbe essere stata avvertita dalla popolazione residente nelle zone più vicine all’epicentro, in particolare nei territori di Vita, Calatafimi Segesta, Salemi e Gibellina. L’evento sismico interessa un’area della Sicilia occidentale prossima alla Valle del Belice, tristemente nota per il devastante terremoto del gennaio 1968 e storicamente caratterizzata da attività sismica. Al momento non si dispone di informazioni ufficiali riguardanti eventuali danni a persone o cose, né di segnalazioni confermate da parte della popolazione. Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).