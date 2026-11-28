Importante riconoscimento nazionale per la Città di Marsala, premiata a Verona – nell’ambito dell’Assemblea Nazionale ANCI – per il progetto “Polo Servizi e Inclusione Amabilina – Social Housing (PSIA)”

Il progetto ha ricevuto il “Cresco Award Città Sostenibili”, a cui si aggiunge un secondo riconoscimento da parte dell’Istituto Intesa Sanpaolo, che ha messo a disposizione workshop formativi rivolti ai partner coinvolti nell’iniziativa.

A ritirare i premi è stata la sindaca Andreana Patti, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, dal dirigente Alessandro Putaggio e dall’architetta Annalisa Bavetta. Marsala è risultata l’unico Comune siciliano premiato nella categoria riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

Un riconoscimento che premia un percorso avviato nel 2016 e che ha trasformato l’Housing sociale di Amabilina in un progetto integrato di rigenerazione urbana, inclusione e partecipazione. Attraverso una pluralità di interventi, l’Amministrazione comunale ha promosso azioni concrete per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, favorire la formazione e rafforzare le opportunità di crescita e socializzazione per i cittadini. Un percorso che oggi si arricchisce ulteriormente grazie ai servizi attivati con il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud: centro medico, auditorium, spazi per le attività ricreative e sportive e aule dedicate al doposcuola.

«Sono stati premiati una visione e un impegno che partono da lontano e che continuano a tradursi in interventi concreti a favore della comunità. Questo riconoscimento dà valore al lavoro svolto e alla collaborazione tra istituzioni, tecnici e partner del progetto. È motivo di particolare soddisfazione vedere riconosciuto a livello nazionale un percorso che mette al centro le persone, l’inclusione sociale e il futuro di un quartiere importante della nostra città», ha commentato la sindaca Andreana Patti.