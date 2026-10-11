Marsala: blitz a Strasatti, urla contro i ladri. Diversi gli arresti

Ancora ladri a Marsala. Dopo i fatti accaduti a Strasatti, oggi sul tardo pomeriggio, quella che sembrava una coppia di ladri, alloggiata in un b & b, si è rivelato essere un gruppo che ha messo a segno una serie di furti e tentati furti tra negozi e abitazioni, tanto da finire in manette. Pare che la banda sia stata bloccata da cittadini dentro una casa e che poi abbiano chiamato polizia e carabinieri. In strada si è creato un capannello di persone. Da quello che sappiamo, la banda di ladri ha preso di mira un’attività commerciale della via Salemi e alcune private abitazioni. L’arresto è avvenuto proprio di fronte il b & b.

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Ci sono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda: mentre alcuni ladri sono stati bloccati nel b & b di via Salemi, altri sono stati fermati poco più avanti: un allarme è scattato in una casa che dista poco più avanti di un cento metri; un cittadino che stava assistendo alle scene degli arresti è tornato nella propria abitazione a causa dell’allarme che è scattato e ha trovato altri ladri, anche questi arrestati sul posto. Tra coloro che sono finiti in manette, due volti noti di Marsala, due donne già in passato fermate dalle Forze dell’Ordine. Pare che attualmente la zona sia controllata perchè i rapinatori hanno preso un’anziana in ostaggio, ma questo sempre dalle testimonianze che arrivano dalla zona, il tutto da verificare tramite le forze dell’ordine. Sembra inoltre che abbiano preso alcuni componenti della cosiddetta ‘banda di Strasatti’, o almeno la gran parte, tra cui A. G., una non ancora identificata e una originaria di un altro quartiere cittadino.

C’è da ricordare che questa notte gli infissi della casa in affitto di due soggetti di questa banda di presunti assuntori di droga e ladri è stata data alle fiamme.