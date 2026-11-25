Il futuro della cosiddetta città unica tra Erice e Trapani torna al centro del dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative. A intervenire è il vicesindaco di Erice, Paolo Genco, che invita ad affrontare la questione senza condizionamenti elettorali e contrapposizioni politiche, mettendo al centro gli interessi delle comunità e la volontà dei cittadini. «Una questione così importante non può essere ridotta a uno slogan, né diventare terreno di scontro politico o il cavallo di battaglia di chi cerca di accaparrarsi consensi», sottolinea Genco, ricordando come il tema della fusione tra i due Comuni ritorni ciclicamente da almeno vent’anni. Per il vicesindaco, prima di qualsiasi decisione è necessario valutare attentamente le conseguenze amministrative, sociali e territoriali di un’eventuale unificazione.

Un passaggio fondamentale riguarda l’identità di Erice, che non può essere identificata esclusivamente con Casa Santa e con la continuità urbana con Trapani. «Erice è tutto: è storia, cultura, centro storico, contrade, campagne, mare, città, attività produttive, realtà associative». Genco richiama in particolare le peculiarità del borgo medievale, di Pizzolungo e delle frazioni di Napola e Ballata, evidenziando la necessità che qualsiasi progetto tenga conto delle esigenze dell’intero territorio, senza lasciare indietro nessuna comunità. Da qui la richiesta di un confronto concreto sui possibili vantaggi della fusione, sull’organizzazione dei servizi, sulla rappresentanza delle diverse comunità e sulla distribuzione delle risorse e degli investimenti. «Bisogna rispondere con dati, approfondimenti e valutazioni amministrative, non con dichiarazioni di principio». Genco distingue inoltre la collaborazione istituzionale tra Erice e Trapani, che ritiene già necessaria e ulteriormente rafforzabile, dalla vera e propria fusione dei due enti. «Trapani ed Erice hanno già oggi numerose ragioni per lavorare insieme. Questa collaborazione può e deve essere rafforzata, indipendentemente dall’esito del dibattito sulla città unica».

Sulla fusione, però, la parola deve spettare esclusivamente ai cittadini. Il vicesindaco si dice favorevole all’avvio del percorso istituzionale previsto dalla legge per arrivare a un referendum: «La decisione deve appartenere ai cittadini. Né io né nessun altro dovrebbe permettersi di decidere o di annunciare scelte che non spettano a noi». Un referendum che, secondo Genco, dovrà essere preceduto da un’informazione chiara sulle opportunità, le criticità, i costi e le ricadute sui servizi. Senza preclusioni nei confronti di chi sostiene la fusione o di chi preferisce mantenere l’autonomia di Erice. «Non bisogna avere paura del confronto e nemmeno della partecipazione democratica. Io non ne ho alcuna», afferma, ribadendo che la priorità deve restare la tutela dell’interesse generale e dell’intero territorio ericino. «Chiunque si affacci al governo di questa città deve creare le condizioni per una scelta democratica, non certamente sostituirsi alla volontà dei cittadini», conclude il vicesindaco.