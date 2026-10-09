Tromba d’aria su Marsala e Petrosino: danni a case e a una scuola, ci sono feriti

Continuano a susseguirsi le informazioni relative alla tromba d’aria che si è abbattuta stamattina 9 ottobre su Marsala. La zona più colpita risulta essere quella del versante sud della città. In particolare in contrada Bambina si segnalano muri abbattuti, pali della luce divelti con magazzini addirittura scoperchiati e coltivazioni colpite dalla grandine. Tegole di copertura sono volate giù dai tetti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e altre forze dell’ordine, gli uomini della protezione civile. Particolarmente colpito anche il comune di Petrosino, dove davanti allo spiazzale della zona Stadio – dove si allenava il Marsala Calcio – qualche vettura parcheggiata addirittura è stata capovolta dalle furie del vento. Al momento 5 squadre su Petrosino e Marsala. Sono in arrivo due squadre, una da Santa Margherita ed una da Palermo. Pare ci sia un disperso e alcuni danni con feriti presso l’istituto “Alcide de Gasperi” di contrada Terrenove Bambina, dove la tromba d’aria ha scoperto un tetto. Danni a case private e al Biscione, “l’Eco centro di Petrosino è andato distrutto e ci sono problemi seri sulla SP84” dice il sindaco Giacomo Anastasi. In centro, in questo comune, è crollata anche una casa vecchia.