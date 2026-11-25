Torna a preoccupare il futuro degli adulti con disturbi dello spettro autistico ospiti di Villa Betania, a Valderice. Le famiglie segnalano infatti la possibilità di nuove dimissioni dalla struttura, con il rischio di interrompere percorsi assistenziali costruiti nel corso degli anni e senza la certezza di soluzioni alternative. Sulla vicenda è intervenuta la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, che ha inviato una nota all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, mettendo per conoscenza anche la commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, e il presidente della VI Commissione Salute dell’Ars, Giuseppe Laccoto.

Non è la prima volta che il caso arriva all’attenzione delle istituzioni. Nel febbraio 2025 Ciminnisi aveva chiesto un’audizione urgente in Commissione, mentre ad aprile dello stesso anno aveva sollecitato il trasferimento all’Asp delle risorse necessarie a scongiurare l’interruzione delle prestazioni in convenzione, allora annunciata per il 30 aprile. «A distanza di oltre un anno e mezzo – afferma la deputata – oggi ci ritroviamo allo stesso punto. Per persone con autismo gravissimo, dimissioni senza alternative significano perdere anni di progressi».

Ciminnisi chiede quindi che venga garantita la continuità assistenziale attraverso misure strutturali e una programmazione certa delle risorse. «Regione e Asp la smettano con lo scaricabarile e si assumano le proprie responsabilità nell’indicare misure strutturali, anche nella programmazione dei budget. Servono chiarezza sui fondi e un piano stabile: l’ennesima proroga sarebbe un fallimento politico che non può essere pagato da pazienti e famiglie più fragili», conclude.