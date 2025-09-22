Il Mare Colore dei libri, Ottavio Navarra: “A Marsala un Festival partigiano”. VIDEO

Due giorni di grande partecipazione collettiva al Parco Archeologico Lilibeo di Marsala che ha registrato 2.385 presenze (questo il numero dei biglietti gratuiti effettivi staccati, ma gli ingressi sono anche più alti) grazie alla quinta edizione del Festival “Il Mare Colore dei Libri” organizzato dalla Navarra Editore e subito ben accolto dalla direzione dell’area museale guidata da Anna Occhipinti. Due giorni di fermento culturale – che oltre al pubblico ha potuto contare sui tanti stand di editori ed associazioni, su oltre 20 autori e sui partecipanti ai vari incontri tematici – sabato 20 e domenica 21 settembre, che fanno sorridere la macchina del Festival diretto artisticamente da Ottavio e Paolo Navarra e Michaela Di Caprio. Al termine della due giorni, nello stand di itacanotizie.it, la nostra intervista all’editore Ottavio Navarra che traccia il bilancio di questa edizione rinnovata che è “(r)esistita” e che ha rischiato inizialmente di non vedere la luce.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA