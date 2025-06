“Il mare colore dei libri” non si farà, il Comune di Marsala nega il sostegno

Il Mare colore dei libri, Festival letterario che per 4 anni si è svolto a Marsala, quest’estate non si farà. E il motivo, forte e chiaro, lo rendono noto i direttori artistici.

“Dopo mesi di attesa, incontri interlocutori e continui rinvii, siamo costretti a comunicare che il Comune di Marsala ha di fatto deciso, non avendo in alcun modo preso una precisa posizione, di non finanziare la quinta edizione del festival letterario “Il mare colore dei libri”, promosso da Navarra Editore con la collaborazione di numerose realtà culturali del territorio. Un silenzio che pesa come un diniego. Ad oggi, nonostante le richieste formali e informali di confronto e chiarimento, non è pervenuta alcuna risposta ufficiale né motivazione a supporto di tale scelta. Il festival, in programma come ogni anno nel pieno dell’estate, non potrà dunque svolgersi nella forma che il pubblico e la città di Marsala conosce e ha sostenuto con entusiasmo ormai da diversi anni.

In maniera assolutamente legittima, ogni amministrazione lavora seguendo programmi e priorità, delle quali non possiamo che prendere atto, in questo caso con amarezza e dispiacere. Nelle sue quattro edizioni precedenti, “Il mare colore dei libri” ha portato a Marsala tantissimi scrittori, intellettuali ed esponenti del mondo culturale italiano, offrendo alla provincia di Trapani un’offerta culturale viva, gratuita e partecipata. Sono state organizzate centinaia di presentazioni, letture, mostre, laboratori e incontri, coinvolgendo editori da tutta Italia, scuole, famiglie, realtà associative, giovani e lettori di ogni età. Il festival non è stato soltanto una rassegna di eventi: è stato un investimento concreto in cultura e comunità.

In questi quattro anni, inoltre, il festival è stato anche l’occasione per valorizzare luoghi meravigliosi della città, riconvertendoli in palcoscenici per eventi culturali, dando prova dell’impatto benefico che la cultura ha sul territorio, a diversi livelli e in diverse forme. Abbiamo valorizzato giovani autori del territorio, raccontato personalità che negli anni hanno reso splendida Marsala con le loro vite, abbiamo avvicinato al mondo dei libri tanti bambini e bambine attraverso tante e diverse attività, raccontato pagine di storia della città utilizzando anche strumenti e forme non convenzionali. La partecipazione di migliaia di cittadini, visitatori e turisti è stato per noi un motore di entusiasmo, seppur con le mille fatiche che un festival richiede. Per questo motivo, oggi riteniamo doveroso comunicare pubblicamente l’assenza di sostegno e di dialogo da parte dell’Amministrazione comunale, che ha preferito lasciare senza alcuna conferma, nel silenzio, un progetto che ha dato lustro alla città e che ha costruito, anno dopo anno, una rete culturale viva e riconosciuta.

Ci spiace, infine, che la quinta edizione della manifestazione abbia continuato ad essere pubblicizzata dall’Amministrazione attraverso le affissioni nei cartelloni turistici senza avere fin qui concordato ufficialmente nulla con i promotori e soprattutto senza avere assunto fino ad oggi alcun impegno di spesa. Ovviamente il nostro lavoro e il nostro impegno non si ferma, certamente verrà investito in nuove vie, anche attraverso nuove formule. La quinta edizione de “Il mare colore dei libri”, almeno per quest’anno, probabilmente toccherà altri lidi. Grazie a quanti ci hanno sostenuto e supportato. Grazie per avere condiviso insieme a noi ogni pagina di questa speciale avventura. Grazie di cuore alla città di Marsala per avere sempre risposto con entusiasmo e partecipazione a tutte le nostre iniziative”.

Ottavio Navarra, Paolo Navarra, Michaela Di Caprio