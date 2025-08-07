Marsala: la rissa al matrimonio finisce a ‘Estate in diretta’ su Raiuno. VIDEO

Un matrimonio finito in rissa a Marsala. E’ accaduto sabato scorso, e stiamo stati i primi a raccontarlo, il giorno dopo i fatti: Franco Genna, il proprietario di un ristorante-pizzeria del versante nord della Città (Cothon), ha subito una grave aggressione: non potendo servire un dolce senza lattosio, commissionato dagli sposi troppo tardi rispetto alla preparazione del ricevimento, al diniego dei ristoratori, si è scatenato il finimondo in sala. A raccontarlo sono Franco e sua moglie alla trasmissione di Rai Uno “Estate in diretta”, la versione estiva de “La Vita in diretta”. Il padre della sposa ha preso una sedia e l’ha letteralmente spaccata in testa al signor Franco, mentre altri commensali lo afferravano per il collo. “Avevano bevuto troppo. Voglio però specificare che c’era un menù senza lattosio, mancava solo il dolce, che faccio pure io, che era solo per due persone” racconta Franco, e lo avevano raccontato anche i camerieri. “Non poteva neppure respirare” racconta disperata la moglie del gestore che aggiunge: “In quegli attimi pensavo: ma nessuno viene ad aiutarmi? Sono volate ingiurie, parolacce. E poi il padre della sposa ha rovinato pure la festa alla figlia”. Subito dopo sono stati allertati Carabinieri e Polizia. Adesso è stata presentata denuncia: “La devono pagare, noi che lavoriamo non meritiamo questo”. Franco è ancora provato, ha un cerotto in testa, ha avuto un trauma cranico. L’indomani poi il giovane sposo, V. S., è venuto a scusarsi. Ma le telecamere di video-sorveglianza parlano chiaro.

