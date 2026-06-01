Pestaggio a Marsala, Inguì: “Bisogna cambiare la narrazione”

Torniamo sul recente episodio di violenza avvenuto nelle strade di Marsala. Un giovane di nazionalità straniera è stato brutalmente aggredito mentre era in bicicletta. Secondo quanto denunciato – e raccontato sui social da un cittadino marsalese che lo assiste – il ragazzo sarebbe stato preso di mira da quattro giovani che viaggiavano a bordo di due scooter. A lasciare sui suoi canali social una riflessione è Salvatore Inguì, da sempre impegnato a favore dell’integrazione sociale e culturale, sia nelle sue attività professionali, quale Assistente Sociale all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ministero della Giustizia) di Palermo, collaboratore dell’Istituto Centrale per la Formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile, Docente di Metodi e tecniche di Servizio Sociale nelle Università di Palermo e Messina, sia quale referente provinciale dell’Associazione ‘Libera’. Secondo Inguì bisogna cambiare la “narrazione”, soprattutto sui social. Ecco il video: