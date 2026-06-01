La società E-distribuzione causa un guasto alla rete idrica, a Marsala mancherà l’acqua per le prossime 48 ore

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala ha rilevato un danno nella condotta idrica di c.da Santo Padre delle Perriere, causato dai lavori di scavo della società E- distribuzione spa.



Tecnici e operai del Servizio idrico sono impegnati nella riparazione e, appena conclusa, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta su quasi tutto il territorio comunale già a partire da questo pomeriggio, e per le prossime 48 ore. È questo il tempo necessario per l’adesione della resina sulla condotta riparata, al fine di assicurarne la tenuta in maniera tale da consentire la graduale ripresa – in pressione – dell’erogazione dell’acqua.

Si può richiedere il servizio autobotti.