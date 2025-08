Marsala: matrimonio finisce in rissa, aggredito proprietario di un ristorante

Il matrimonio dovrebbe essere il momento più felice per una coppia di giovani sposi, un giorno lieto per tutti i familiari e gli affetti più cari. Non è stato però così per due freschi marito e moglie. Ieri sera, al termine del ricevimento nuziale in un ristorante-pizzeria del versante nord di Marsala, in contrada Spagnuola, si è scatenata una rissa. Il motivo? Indubbiamente futile: pare un dolce senza lattosio comunicato tardivamente e che il ristorante non poteva reperire così facilmente. Da qui il malcontento si è trasformata in una lite: “Intorno alle 4 del mattino – ci raccontano dal ristorante – il proprietario viene aggredito dal padre della sposa, è stato colpito con una sedia ed è stato persino aggredito alla gola da più persone. Una vera e propria rissa con sedie e tavoli distrutti”. Sul posto sono intervenuti sia Carabinieri che Polizia e al momento è stata presentata regolare denuncia sull’accaduto. Pare che comunque i partecipanti al ricevimento avessero alzato il gomito: “Erano ubriachi, volevano sempre vino e noi abbiamo cercato di dirglielo”, ci dicono ancora dal locale. Il ristorante però adesso conta i danni, indubbiamente quelli economici. Il gestore del locale è provato ma sta bene.