Vela Day, è festa nelle acque trapanesi per giovanissimi Under 13

Si è conclusa con la partecipazione di oltre 50 tra ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni l’edizione 2026 del Vela Day organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani nell’ambito della manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela e sostenuta da Kinder Joy of Moving. La risposta delle famiglie trapanesi è stata particolarmente positiva. Nella giornata di sabato hanno partecipato poco più di 40 giovani che hanno avuto l’opportunità di provare per la prima volta l’emozione della navigazione a vela. Oggi, nonostante la durata ridotta delle attività, un’altra decina di bambini e ragazzi ha preso parte alle prove pratiche in mare e alle attività introduttive organizzate dalla sezione. Particolarmente numerose le ragazze che, nelle due giornate, hanno aderito all’evento.

Le condizioni meteorologiche si sono rivelate particolarmente favorevoli, forse anche troppo: il vento leggero ha accompagnato entrambe le giornate consentendo comunque ai partecipanti di vivere in sicurezza l’esperienza della navigazione a bordo delle barche della Lega Navale. Fondamentale il contributo degli istruttori federali Turi Maugeri e Sabrina Pollici, affiancati da numerosi soci e volontari della LNI Trapani che hanno garantito assistenza organizzativa e sicurezza in mare e a bordo delle barche durante tutte le attività. Le prove si sono svolte all’interno del bacino portuale antistante la sede della Lega Navale, nello specchio d’acqua compreso tra la riva e la Colombaia, sotto lo sguardo attento e partecipe di molti genitori che hanno seguito le evoluzioni dei giovani velisti. «I numeri di questa edizione confermano quanto sia forte l’interesse delle famiglie verso le attività legate al mare e alla vela – dichiara il vicepresidente della LNI Trapani, Gianvito Ciulla –. Grazie alla Federazione Italiana Vela abbiamo contribuito ancora una volta a un progetto nazionale che promuove spirito di squadra, rispetto delle regole e cultura marinaresca. Al di là degli aspetti agonistici, la vela e il mare rappresentano autentiche palestre di vita: insegnano ai ragazzi a conoscere i propri limiti e le proprie capacità, a sviluppare senso di responsabilità, autonomia e consapevolezza. Siamo soddisfatti di avere offerto a oltre cinquanta giovani del territorio un’esperienza educativa, formativa e divertente a stretto contatto con il mare. Quanti volessero continuare l’esperienza potranno farlo presso la nostra sezione, seguiti dagli istruttori federali».