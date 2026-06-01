Concerto finale dell’Orchestra della Nosengo di Petrosino, un anno di… musica

Grande partecipazione al concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, che ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Gli alunni del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, diretti con grande professionalità dal maestro Nino Pulizzi, hanno regalato al pubblico una serata emozionante attraverso un repertorio ricco e coinvolgente, spaziando dalla musica classica ai brani pop più apprezzati. Il concerto ha rappresentato il momento conclusivo di un anno intenso, ricco di attività, impegno e importanti soddisfazioni musicali, offrendo alla comunità scolastica e cittadina l’opportunità di apprezzare il talento, la passione e la dedizione dei nostri studenti. Una splendida occasione di condivisione e aggregazione, in cui scuola e territorio hanno collaborato in perfetta sinergia, creando un valore aggiunto per alunni, docenti, famiglie e istituzioni.

“Un sentito ringraziamento alla dirigente Maria Luisa Simanella, al sindaco Giacomo Anastasi e all’Amministrazione Comunale, al parroco Don Carmelo Caccamo per aver reso possibile questa bellissima iniziativa. Grazie ai docenti di strumento Nino Pulizzi, Marco Bilardello, Alessandro Mancuso e Ippolito Parrinello per la competenza, la professionalità e la passione con cui hanno accompagnato i ragazzi in un percorso formativo ricco di emozioni e soddisfazioni“, il messaggio collettivo della scuola.

Il concerto chiude anche una serie di concorsi musicali in Sicilia in cui gli alunni e le alunne del corso a indirizzo musicale si sono esibiti durante questo straordinario finale di anno scolastico. Il 21 maggio hanno partecipato alla 18ª edizione del Convegno Nazionale Rassegna-Concorso musicale “Euterpe”, tenutosi a Realmonte ottenendo la massima valutazione “lodevole” e il “Premio Valle dei Templi”. Hanno partecipato alla 19ª edizione del Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Peppuccia Linares Villani”, tenutosi a Mazara del Vallo il 6 Maggio 2026 e alla seconda edizione del Concorso “A. Pappalardo” organizzato dal Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani il 12 Maggio.