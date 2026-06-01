Buschido judo Trapani vince due medaglie d’oro al trofeo Italia – Campania

Lo scorso fine settimana si è svolto a Napoli il prestigioso “Trofeo Campania di Judo”, riservato alle categorie Cadetti e Juniores, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti della manifestazione vi è stata la Bushido Judo Trapani, che ha ottenuto risultati di assoluto rilievo grazie alle straordinarie prestazioni dei propri giovani judoka.

Nella categoria Cadetti, Antonio Russo , già campione italiano esordienti, ha dominato la competizione nella categoria -81 kg, vincendo ben sei incontri consecutivi e conquistando una meritata medaglia d’oro. Il giovane atleta trapanese ha impressionato tecnici e pubblico per la qualità del suo judo, mettendo a segno ben 5 ippon spettacolari, espressione di un livello tecnico e agonistico di grande spessore.

Non meno sorprendente anche la prova di Agata Franco, la quale, nella categoria -48 kg ,ha conquistato la medaglia d’oro dopo aver superato con autorità quattro incontri, tutti vinti per Ippon. La giovane atleta della Bushido ha dimostrato eccellenti qualità tecniche, grande determinazione e maturità agonistica, confermandosi tra le judoka più promettenti della sua categoria.

Meno fortunata, invece, la partecipazione di Giulio Santangelo nella categoria Juniores -66 kg. Reduce da un fastidioso infortunio non ancora completamente superato, Giulio ha affrontato la gara con grande coraggio e spirito combattivo, ma è stato costretto ad arrendersi al primo incontro. La sua presenza sul tatami rappresenta comunque un segnale di grande determinazione e attaccamento ai colori della società.

I risultati ottenuti a Napoli confermano l’ottimo lavoro svolto dalla Bushido Judo Trapani, che continua a distinguersi nel panorama nazionale grazie alla qualità dei propri atleti e all’impegno quotidiano dello staff tecnico, in particolare del coach Antonio Mezzero . Le due medaglie d’oro conquistate rappresentano un importante riconoscimento del percorso di crescita intrapreso dalla società e lasciano ben sperare per i prossimi appuntamenti agonistici della stagione.