Marsala, al via l’operazione “Sicurezza e Decoro urbano”

Pulizia e vivibilità a Marsala. Stanotte la prima fase dell’operazione “Sicurezza e Decoro urbano” con lavaggio e igienizzazione di alcune aree del centro storico. E’ quanto si legge sulla pagina istituzionale del comune.

Sarà avviata stanotte, a partire dalle ore 02:00, la pulizia di parte del centro storico di Marsala. Piazza Mameli, via Garibaldi e Piazza Della Repubblica sono le prime aree su cui si effettuerà l’intervento di pulizia, con uso di prodotti detergenti e igienizzanti idonei a rimuovere macchie e sporcizie depositate sulle basole.

“L’operazione <<Sicurezza e Decoro urbano> > prende il via e sarà una costante di questa Amministrazione, afferma la sindaca Andreana Patti. Un intervento che è stato programmato all’indomani del mio insediamento, a dimostrazione che la riqualificazione della città include anche di assicurare un ambiente vivibile. Invito – e ringrazio – i titolari e gli esercenti delle attività commerciali a collaborare per la migliore riuscita dell’intervento”.

L’attività di pulizia – che sarà assicurata dagli operatori di “Formula Ambiente” – comporta infatti che gli esercenti di bar e ristoranti con dehors rimuovano gli arredi che occupano il suolo pubblico. Gli stessi gestori, tra l’altro, sono già stati informati dalla Polizia Municipale circa l’intervento di pulizia che sarà avviato alle ore 2:00 di questa notte.